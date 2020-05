Ophef in Amerika om dood zwarte man na arrestatie, agenten ontslagen

In Amerika werd een zwarte man minutenlang vastgehouden door witte agenten. Met een fatale afloop tot gevolg.

Heftige videobeelden van de arrestatie zorgden voor de nodige ophef. Op de beelden is te zien hoe een van de agenten zijn knie minutenlang in de nek van een zwarte man drukt. De man moest naar het ziekenhuis en stierf daar.

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Het incident gebeurde in Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. De ophef was niet voor niets. De vier agenten zijn inmiddels ontslagen. Dat heeft burgemeester Jacob Frey bekendgemaakt.

„Zwart zijn in Amerika mag geen doodvonnis zijn”, zei de burgemeester. „Vijf minuten hebben we gekeken hoe een witte politieagent zijn knie in de nek van een zwarte man drukte. Vijf minuten. Als je iemand om hulp hoort roepen, moet je helpen.”

‘Volledig gestoord’

„Hij had niet mogen sterven. Wat we zagen was vreselijk en volledig gestoord”, zei Frey dinsdag tijdens een persconferentie. Hij kondigde later via Twitter aan dat de politiemannen werden ontslagen. „Dit is de juiste beslissing.”

Onderzoek

De agenten kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling met de politie. Toen ze hem boeiden, bleek hij in medische nood te verkeren. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis waar hij korte tijd later overleed, zegt de politie.

De Amerikaanse federale recherche FBI onderzoekt de dood op de man, aldus een verklaring van de politie van Minneapolis.

Duizenden demonstranten waren dinsdag op de been in Minneapolis als reactie op de dood van Floyd. Rond 20.00 uur (lokale tijd) kwam het tot botsingen met de politie. Volgens lokale media zetten agenten traangas in en schoten ze met rubberkogels. Of er slachtoffers zijn gevallen is onbekend.

De afgelopen jaren is de politie betrokken geweest bij een reeks van schietpartijen waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.

