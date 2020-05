Minder water uit de kraan in Oost-Nederland door extreem verbruik

In Gelderland en Overijssel komt op een flink aantal plekken minder water uit de kraan. Dat komt doordat het waterverbruik sinds zaterdag extreem hoog is, zo meldt waterbedrijf Vitens. Het bedrijf roept klanten op om geen zwembadjes te vullen, de tuin niet te sproeien en zo kort mogelijk te douchen. Ook het gebruik van de wasmachine en het wassen van de auto moet even wachten.

Volgens Vitens bleek zaterdagmiddag al dat het waterverbruik sterk steeg, onder meer in de omgeving van Barneveld, in de Achterhoek en in Twente. Dat zijn gebieden die toch al zeer te lijden hebben onder de aanhoudende droogte. De grondwaterstand is daar ook buitengewoon laag, terwijl het waterpeil in de grote rivieren ook laag staat. Het extreme verbruik van water breidde zich in de loop van zaterdag nog uit.

Vitens verzorgt het drinkwater voor 5,6 miljoen huishoudens in vijf provincies. Het drinkwaterbedrijf roept gebruikers in de zeer droge zomers van de laatste jaren al steeds op om zuiniger te zijn met drinkwater. Vitens verwacht dat de lage waterdruk het hele pinksterweekeinde zal aanhouden.

Verlangen naar regen

Al eerder gaven waterbeheerders aan te snakken naar regen. Door de aanhoudende droogte is de Nederlandse bodem namelijk veel te droog. Toch zal er de komende dagen nog geen regen vallen.

Weeronline meldde namelijk dat het met Pinksteren zomers warm en zonnig wordt. Ook de dagen daarna zal de temperatuur oplopen tot op sommige plekken wel 29 graden. Vanaf donderdag is volgens Weeronline de kans groter dat er een periode met koel en wisselvallig weer aanbreekt. Misschien dat we dan eindelijk de regen krijgen waar de Nederlandse bodem al zo lang naar verlangt.

