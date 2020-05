Heiloo waarschuwt met borden voor overstekende obers

In Heiloo, een dorpje in Noord-Holland, worden weggebruikers vanaf komende maandag gewaarschuwd voor overstekende obers en serveersters. Op de Heerenweg en het Stationsplein zullen speciale verkeersborden staan, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

De borden zijn neergezet, omdat het bedienend personeel van de horecazaken aan de Heerenweg de straat regelmatig over zal moeten steken. Het terras is namelijk uitgebreid en zal dus aan beide kanten van de straat opgezet zijn.

De driehoekige waarschuwingsborden moeten weggebruikers attenderen op het mogelijk overstekende horecapersoneel, zodat ze vaart minderen. Op pinkstermaandag zal het horecaterras weer open gaan.

Aanrijdingen

Soortgelijke waarschuwingsborden werden eerder al in Gelderland en Utrecht ingezet om mensen te waarschuwen voor de overstekende obers. Zo zette een horecaondernemer in Utrecht de borden neer om voorbijrazende scooters vaart te laten minderen.

In Wageningen plaatste een ondernemer de borden, nadat zijn obers met regelmaat omver werden gereden door fietsers. En ook in Heerenveen werden vergelijkbare borden neergezet toen obers aangereden dreigden te worden door fietsers. De met rood omrande waarschuwingsborden zijn een efficiënte manier geworden om personeel dat in de bediening werkt te beschermen tegen het andere verkeer.

