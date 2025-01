Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel bacteriën leven er eigenlijk in jouw herbruikbare drinkfles

Een herbruikbare drinkfles: handig, duurzaam, leuk, maar… is het ook wel zo hygiënisch? Speeksel, voedselresten van je lunch en bacteriën stapelen zich namelijk ongemerkt op en kunnen uitgroeien tot miljoenen micro-organismen.

Microbioloog Wilma Hazeleger van de Wageningen University & Research legt in een nieuwe video van de Universiteit van Nederland uit hoe vies je fles écht kan zijn en hoe dit invloed heeft op je gezondheid.

Bacteriën in een herbruikbare drinkfles

Overal zitten bacteriën. Dus bacteriën volledig voorkomen is onmogelijk. Maar het is wel belangrijk dat die paar bacteriën niet uitgroeien tot miljoenen bacteriën. Al kan dat wel gebeuren als voorwerpen, zoals een herbruikbare drinkfles, niet goed schoon worden gemaakt.

„Als je water gaat drinken, zet je de fles aan je mond en dan komt er speeksel in het water terecht. Als je dat dan laat staan, kan het zijn dat de bacteriën zich gaan vermenigvuldigen”, begint Hazeleger. ,,In speeksel zitten sowieso al voedingsmaterialen, maar misschien heb je net hap van een broodje genomen, en zitten er dus nog meer voedingsmaterialen in je speeksel. En dan hebben de bacteriën ineens genoeg voedingsmaterialen om zich te vermenigvuldigen.”

Vervolgens komen de bacteriën terecht in je water en in de drinkfles. „Maar het probleem is dat ze ook op moeilijk bereikbare plekken gaan zitten, bijvoorbeeld aan de onderkant van de fles. Als ze daar gaan zitten, vormen ze een biofilm. Dan zitten ze dicht bij elkaar en zijn ze goed beschermd tegen bijvoorbeeld even de fles omspoelen.” Soms is zo’n biofilm te herkennen aan een randje met kleur. „Soms is het zwart, soms een beetje roze.”

Miljoenen bacteriën

Als zo’n herbruikbare drinkfles dus niet regelmatig goed schoon wordt gemaakt, kunnen er volgens Hazeleger na een week tussen de 10 en 100 miljoen bacteriën per milliliter in zo’n fles zitten.

Maar kan dat heel veel kwaad? „Nee, gelukkig niet”, stelt Hazeleger gerust. ,,Het zijn immers vooral toch je eigen bacteriën.” Het is wel een beetje oppassen geblazen als je iemand anders zijn waterfles leent. „Als iemand bijvoorbeeld heel verkouden is, dan kun je dat gemakkelijk overdragen via een waterfles.”

Goed schoonmaken

Kwaad of geen kwaad: Hazeleger raadt sowieso aan een herbruikbare drinkfles regelmatig schoon te maken. „Goed schoonmaken betekent eigenlijk het liefst elke dag. Het beste om hem schoon te maken is met water en zeep en goed te borstelen. Vergeet ook de randjes niet, zodat ook de biofilm goed verwijderd wordt”, vertelt Hazeleger. „Daar mag je best een beetje kracht bij gebruiken. En vergeet ook de dop niet!”

