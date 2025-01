Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Angela Groothuizen geëmotioneerd door weerzien oude vriend in The Tribute: Battle Of The Bands: ‘Je ziet er nog precies hetzelfde uit!’

Het nieuwe seizoen van The Tribute: Battle Of The Bands is gisteravond van start gegaan op SBS6, met wederom Angela Groothuizen, Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Spike (DI-RECT) in de jury.

In de eerste aflevering gebeurde direct iets onverwachts: Angela kwam oog in oog te staan met een oude bekende die ze al bijna 50 jaar niet heeft gezien.

The Dizzy Man’s Band – The Legacy

Van Coldplay naar George Michael en van Adele naar Prince: in The Tribute: Battle Of The Bands bieden verschillende bands een eerbetoon aan legendarische artiesten uit de muziekgeschiedenis.

De show begon gisteravond met negen tributebands die strijden om de titel, waaronder The Dizzy Man’s Band – The Legacy, een eerbetoon aan de gelijknamige rockband uit de jaren ’70. Na hun optreden herkende Angela meteen de muziek: „Ja man, ik vind dit geweldig jongens, dit is mijn jeugd!”

Angela geëmotioneerd bij weerzien

Maar Angela herkende niet alleen de muziek. Toen ze iets langer keek, herkende ze ook de bassist van de band: Willem Schoone te zijn, een muzikant met wie ze in haar beginjaren samen muziek maakte.

Een wederzien die haar zichtbaar emotioneerde: „We kennen elkaar misschien wel al 50 jaar!” Onder luid applaus rende ze vervolgens naar Willem toe en viel ze hem in de armen. „Je ziet er nog precies hetzelfde uit, het is echt niet normaal!”, zei ze lachend, waarop Willem nuchter reageerde: „Jij mag ook niet klagen.”

Tributeband

De tributeband is opgericht door Alice, de weduwe van Dirk van der Horst, de originele gitarist van The Dizzy Man’s Band. Alice besloot de band opnieuw op te richten als eerbetoon aan haar overleden man: „Toen ik vorig jaar in de Ziggo Dome stond, dacht ik: waarom niet? Ik vroeg wat jongens of ze dit met mij wilden doen.”

Volgens Alice is de originele band altijd ondergewaardeerd geweest, en ze hoopt daar met deze tribute verandering in te brengen. De leadzanger van de band is Kees Klaassen, een goede vriend van Alice.

Hoge score

Tijdens hun optreden speelden ze het nummer The Show, wat bij Angela opnieuw voor nostalgie zorgde. Haar juryscore kwam dan misschien ook niet als een verrassing: ze beloonde de band met een 8. Haar mede-juryleden gaven de band een 7,5.

The Tribute: Battle Of The Bands zie je elke zaterdag om 20.00 uur op SBS6. Terugkijken kan via KIJK.

