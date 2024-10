Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vies is je vaatdoekje echt (en zo vaak moet je hem vervangen)

Een vaatdoekje is een trouwe vriend in huis. Van het aanrecht tot de keukentafel, zo’n beetje alles wordt ermee schoongemaakt. Dat zo’n doekje vies is, zal je dan ook niet verbazen. Maar hoeveel bacteriën er écht op zitten (en hoe vaak je hem moet vervangen), daar zou je spontaan smetvrees van kunnen krijgen.

Vaatdoekjes vol met bacteriën

Vieze vaatdoekjes zijn dus een broeinest voor bacteriën. Een vaatdoekje kan na 24 uur meer dan 4 miljard bacteriën bevatten. Dat zijn er meer dan op de wc-bril van een toilet. De bacteriën kunnen volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder meer maag-darmklachten, voedselvergiftiging en infecties veroorzaken.

De bacteriën vermenigvuldigen vooral als ze lang blijven liggen, in een warme omgeving zijn en/of ze afkomstig zijn van rauwe etenswaren als vlees of vis. Om ervoor te zorgen dat je vaatdoek niet in no time heel vies wordt, kun je op plekken waar het heel vies is beter eerst keukenpapier gebruiken. Ook is het goed om je handen regelmatig te wassen, zodat je voorkomt dat je handen bacteriën overdragen aan het doekje. Daarnaast is het verstandig om het doekje direct uit te spoelen na gebruik. Het Voedingscentrum adviseert om het vaatdoekje elke dag te vervangen.

In de wasmachine op 60 graden

Een vaatdoekje kun je op 60 graden wassen in de wasmachine om de bacteriën te doden. De temperatuur is hierbij essentieel: gooi je ‘m bij je kleding op de 30-graden-was, dan kunnen er bacteriën op de kledingstukken komen. Ons lichaam kan best tegen een stootje wat betreft bacteriën, maar je wilt bijvoorbeeld geen bacteriën van de vaatdoek op je onderbroek. De doeken steeds weggooien en nieuwe kopen is niet nodig (en ook niet bepaald duurzaam).

Is een spons of vaatdoek beter?

Metro schreef eerder over de vraag of het beter is om schoon te maken met een spons of een vaatdoekje. ‘Voorkeur’ is het toverwoord. Het korte antwoord is dat beide opties voor- en nadelen hebben en beide snel vies kunnen worden.

