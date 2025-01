Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Team van ‘jagers’ op zoek naar de Verschrikkelijke Sneeuwman en het Monster van Loch Ness

Die Verschrikkelijke Sneeuwman, dat Monster van Loch Ness of welk ander gruwelijk wezen dan ook: nooit gezien, maar we willen ze op een of andere manier maar blijven vinden. Althans, velen zéggen ze ooit te hebben gespot, maar kloppen wat wazige foto’s en die spannende verhalen wel? Het blijft gissen. Op Discovery start vanavond een serie waarin een team van jagers opnieuw probeert ‘de bekendste onbekende monsters’ van onze aardbol nu eindelijk eens tegen te komen.

Waarom ze dat doen in Lost Monster Files? Omdat, de naam zegt het al, het rijke archief van Ivan Sanderson uit de la is getrokken. Anderson, overleden in 1973, geldt als een van de grondleggers van de cryptozoölogie. Dat heeft niets met digitale waardes te maken, maar is de beweging die onderzoek doet naar onontdekte en legendarische wezens. Denk dus aan de aapachtige en als een mens lopende Bigfoot in Noord-Amerika of het Monster van Loch Ness. Deze ‘Nessie’ zou al een paar eeuwen of nog veel langer in een Schots meer rondspartelen.

Enorm archief over monsters wereldwijd

Ivan Sanderson legde tussen 1932 en zijn dood een enorm archief aan van meldingen, sporen en ontdekkingen van over de hele wereld. Dat archief over welk monster dan ook was wat in de vergetelheid geraakt, maar een team van onderzoekers heeft er de hand op weten te leggen. Met nieuwe technologieën gaan de vijf in Lost Monster Files opnieuw op zoek naar… tja, wat Sanderson eigenlijk nooit vond. De tot Amerikaan genaturaliseerde Schot beschreef alles echter zeer gedetailleerd, voor zover dat mogelijk was. Het Discovery-team denkt daar wel wat mee te kunnen.

Niet alleen de Himalay heeft een sneeuwmonster

Net als talloze anderen, zijn we bij Metro natuurlijk ook altijd benieuwd naar zulke verhalen. Zal het…? We bekeken in dit geval voor tv-rubriek Blik op de Buis aflevering twee van de zes, over de Abominable Snowman, de Afschuwelijke Sneeuwman die door Brits-Columbia aan de Canadese westkust rond zou banjeren. Dit onderwerp sprong meteen in het oog en de zoektocht is volgende week zondag te zien. Abominable Snowman geldt als een soort broertje – zeg maar broer – van de Verschrikkelijke Sneeuwman Yeti in de Himalaya. Blijkbaar hebben deze broers ruzie, anders wonen ze niet zo ver van elkaar vandaan. Maar terug naar serieus, want het Lost Monster Files-team gelooft heilig in het vinden van de bijzondere wezens.

👾 De zes monsters die worden gezocht Lost Monster Files gaat op zoek naar de volgende griezels. Vandaag, 19 januari: Chupacabra in de Great Smoky Mountains (Amerika), een vee-killer die vooral dol is op het bloed van geiten. 26 januari: de genoemde Abominable Snowman in Canada. 2 februari: Kodiak Sea Monster, dat in de noordelijke Stille Oceaan (Alaska) orka’s en walvissen verslindt. 9 februari: Minnesota Wildman, een Amerikaanse wildebras betrokken bij een moordmysterie en wiens lichaam in de jaren 60 een kermisattractie werd (maar het lichaam verdween spoorloos). 16 februari: Thunderbird van Pennsylvania (VS), een vraatzuchtige en vooral heel grote mysterieuze roofvogel. 23 februari: Cave Dragon, een reptielachtig monster dat andere beesten opvreet in grotten in Arkansas (ook al VS) en een luide jachtroep door diezelfde grotten laat galmen.

Waar is het Monster van Loch Ness?

Helaas, geen nieuwe speurtocht naar Nessie, het Monster van Loch Ness. Metro is een beetje teleurgesteld, maar daarbij moet worden gezegd dat in Schotland sinds augustus 2023 door anderen al de grootste zoektocht in vijftig jaar wordt gedaan. We hebben nieuws: het joekel is wederom níet gevonden. Wie weet kan het Discovery-team voor een tweede reeks Lost Monster Files een nieuwe poging wagen. Voor ons als Nederlandse kijkers is het toch het wezen dat het dichtst bij huis is. Hij hoeft maar even de Noordzee over te borstcrawlen en Egmond aan Zee of Zandvoort is in paniek.

Oh my God. Dit is groot en het is hongerig.

Maar nee, we moesten het even doen met de Afschuwelijke Sneeuwman van Canada. Ook leuk. Het moet gezegd: Tracy, Charlie, Brittany, Troy en Justin, zo heten de leden van het team, leveren geen half werk. Gewapend met sensoren en nachtcamera’s zitten ze gerust een hele nacht te wachten tot meneer of mevrouw het monster langs komt wandelen. „Ik weet dat hij hier ergens zit”, zegt een van de twee dames vol overtuiging. „Het móet er gewoon zijn, want er zijn in de geschiedenis zoveel meldingen geweest.” Liggend in een tent hoort ze buiten op dag één natuurlijk al een ‘krabbend geluid’. De ploeg vindt nog wel wat opvallende dingen en stelt vast. „Oh my God. Dit is groot en het is hongerig.”

Rotsblok op je kop

Eén van de meldingen kwam van visserman Dave Victor, die wordt opgezocht om zijn verhaal over de Sneeuwman aan te horen. Dave werd een keer aangevallen door ‘een beerachtige figuur’ dat een enorm rotsblok naar hem gooide. „Die gebeurtenis heeft mijn hele leven veranderd.” Lekker blijven vissen Dave…

Je merkt het al: deze Metro-kijker denkt er over het algemeen het zijne van. Talloze meldingen van over de hele wereld en nooit wist iemand ook maar één keer iets redelijks op de gevoelige plaat vast te leggen? Die foto’s van het Monster van Loch Ness: het blijven onduidelijke zwarte vegen. Maar ja, maar ja, maar ja… Stel hè, stel… Op naar Schotland!

Aantal blikken uit 5: 3

Lost Monster Files kun je vanaf vandaag (19 januari) op zondagen om 20.30 uur zien op Discovery. Voor wie het voorlopig mist: vanaf 23 februari is het hele seizoen ook via HBO Max te streamen.

