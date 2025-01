Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Code geel om gladheid door sneeuwval in hele land voorbij

De code geel die was afgegeven voor het hele land om gladheid door sneeuwval is weer voorbij, meldt het KNMI rond het middaguur. Voor het hele land geldt nu code groen.

Op veel plaatsen in het land was het glad door sneeuw. De afgelopen uren is er vooral regen gevallen en is de gladheid weer verdwenen. De strooiwagens van Rijkswaterstaat (RWS) hebben sinds zaterdagavond bijna 8,5 miljoen kilo zout gestrooid om gladde snelwegen tegen te gaan.

ANP

