Vandaag is de dag waarop we het meest aan online daten doen

Vandaag is dé dag om een date aan de haak te slaan. Het is namelijk Dating Sunday, de dag waarop het meest online wordt gedatet.

De eerste zondag van het jaar is de dag waarop ‘we’ standaard het vaakst aan online daten doen. Januari is de maand waarin singles, nu meer dan ooit, vastbesloten zijn om in het nieuwe jaar een nieuwe liefde te ontmoeten. En dus zijn er extra veel activiteiten, matches en nieuwe inschrijvingen op datingapps.

Meer swipes, likes en matches

Volgens Tinder zijn vandaag 20 procent meer swipes, 15 procent meer likes en 10 procent meer matches te verwachten. Dat zijn er 365 meer per seconde. Ook worden er 20 procent meer berichten verstuurd, waar gebruikers dan weer sneller dan ooit op reageren: 2 uur en 16 minuten sneller dan vorig jaar.

„Dating Sunday is het absolute hoogtepunt van het datingjaar,” zegt David Vermeulen, ceo van Inner Circle tegen Hart van Nederland. „Nu singles hun goede voornemens voor het nieuwe jaar vormgeven, zien we dat velen op zoek zijn naar een betekenisvolle relatie.” De app verwacht 30 tot 35 procent meer aanmeldingen. Vooral tussen 19.00 en 21.00 zou het druk zijn, en is daarmee het beste moment om toe te slaan.

Vermeulen zegt dat zondag überhaupt de drukste dag van de week is. „Tijdens het stappen is er dan niks gelukt en dan gaan mensen op de zondag weer massaal brak swipen.”

Tinder geeft nog wat tips voor singles:

Upgrade je profiel. „Fris je bio op met je doelen of een verrassend weetje over jezelf.”

Gebruik een originele opener. „In het piekseizoen vliegen er dagelijks meer dan 2,1 miljoen extra berichten over en weer – en daarom is een originele opener belangrijker dan ooit!”

„Betrouwbaarheid (40 procent), vriendelijkheid, aantrekkelijkheid (35 procent), gedeelde waarden (31procent), emotionele beschikbaarheid (30 procent) en gedeelde interesses (28 procent) zijn belangrijke waarden.”

„Pas op voor afknappers: slechte hygiëne, onbeleefdheid en eindeloos praten over een ex zijn een no-go.”

Eerder schreef Metro al over een onderzoek dat uitwees dat je foto’s in sportscholen beter kunt vermijden. 59 procent gaf toe dat sportschoolfoto’s op een profiel op een datingapp niet aantrekkelijk waren.

