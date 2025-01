Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

13 patiënten in Oogziekenhuis, ‘zelfde tragedie als vorig jaar’

In het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn rond 02.30 uur dertien patiënten opgenomen met oogletsel door vuurwerk. „Het is weer dezelfde tragedie als vorig jaar”, verzucht oogarts Tjeerd de Faber. Vier of vijf van de slachtoffers moeten worden geopereerd. Een oog is niet meer te redden, denkt De Faber. „Dat gaat niks meer zien.”

De helft van de slachtoffers is onder de 18 en het merendeel was omstander, vertelt De Faber. Het jongste slachtoffer is een kind van 9. In zeker de helft van de gevallen is het letsel veroorzaakt door legaal vuurwerk. Bij een kwart van de slachtoffers is dat nog onbekend, en in een geval is er zeker sprake van illegaal vuurwerk geweest.

De Faber verwacht dat het aantal vuurwerkslachtoffers nog oploopt. „Dit kan alleen stoppen als er een landelijk vuurwerkverbod komt”, stelt de oogarts. „We hebben het in coronatijd twee jaar kunnen bewijzen.” Tijdens de coronaperiode gold er een landelijk vuurwerkverbod. Het aantal mensen met oogletsel door vuurwerk lag toen beduidend lager.

