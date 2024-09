Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is nachtzweten en waar kan dat door komen?

Word je weleens badend van het zweet wakker, zelfs als het helemaal niet zo warm is in je slaapkamer? Dat kan enorm vervelend zijn, zeker als het zo erg is, dat je beddengoed er nat van wordt. Zweten tijdens je slaap noemen we nachtzweten, een lekkere open deur. Maar wat kan een oorzaak zijn van nachtzweten?

Ten eerste: zweten is niet iets (per definitie) iets slechts. Iedereen zweet en het is een manier om af te koelen, daarnaast is zweet an sich geurloos. Zweet gaat pas ruiken – of zelfs stinken – als er bacteriën bij komen. Waarom sommige mensen meer zweten dan anderen, legde Metro al eerder aan je uit.

Wat kan nachtzweten veroorzaken?

Nachtzweten kan heel vervelend zijn, zeker als je voor jouw gevoel echt badend in het zweet wakker wordt en je beddengoed nat is. Als je overmatig zweet zonder inspanning, heet dat hyperhidrosis. Om tot de echte oorzaak van jouw nachtzweten te komen, moet je een arts raadplegen, maar deze dingen zouden eraan ten grondslag kunnen liggen:

Menopauze

Vrouwen die in de overgang zitten, hebben last van schommelende hormonen en nachtzweten kan daar een gevolg van zijn. Metro ging eerder in gesprek met een expert op het gebied van de overgang en menopauze, waaruit bleek dat hormoontherapie kan helpen bij opvliegers. Ben je een vrouw van tussen de 45 en 55 en heb je last van nachtzweten? Dan kan dat zomaar komen door de overgang.

Koorts

Heel simpel: je kunt nachtelijk zweten omdat je lichaam aan het vechten is tegen een ziekmaker en je daardoor koorts hebt. Je lichaamstemperatuur is hoger en zweten reguleert dat.

Medicijnen

Sommige medicijnen, waaronder antidepressiva, hebben nachtzweten als bijwerking. Slik je medicijnen en word je weleens badend in het zweet wakker? Lees de bijsluiter dan nog eens door, misschien vind je daar je antwoord.

Overgewicht of diabetes

Ook deze twee factoren kunnen ervoor zorgen dat je ‘s nachts meer zweet dan mensen die op gewicht zijn en geen diabetes hebben. Overgewicht is een probleem dat vaker voorkomt en ook een ‘diabetesgolf’ ligt op de loer, waarschuwde het Diabetes Fonds onlangs. Zo herken je diabetes type 2.

Bepaald eten en drinken

Koffie, alcohol, pittig eten tijdens de avondmaaltijd: dit kan er allemaal voor zorgen dat je lichaam ‘s nachts harder moet werken en dat er opvliegers voorkomen. Beter verminder je alcohol en drink je koffie alleen in de ochtend of de vroege middag.

Dit zijn niet álle oorzaken van nachtzweten, maar kunnen wel inzicht bieden. Om het nachtzweten zelf iets tegen te gaan, kun je zorgen voor ademend beddengoed, een koele slaapkamer en lichamelijke inspanning net voor het slapengaan vermijden.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

