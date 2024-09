Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie doden nadat auto te water raakt in Amersfoort

Bij een auto-ongeluk in Amersfoort zijn drie mensen om het leven gekomen. Het voertuig raakte te water aan de Stadsring in de nacht van zondag op maandag. De politie meldde vanochtend dat reanimatie niet meer mocht baten en dat alle drie de inzittenden zijn overleden.

Het ongeval gebeurde rond 01.30 uur. Hulpdiensten hebben de drie uit de auto gehaald.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Een politiewoordvoerder laat weten dat de identiteit van de slachtoffers nog wordt vastgesteld. Verder is het nog niet met zekerheid te zeggen of het een eenzijdig ongeval is geweest. „We doen nog onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren.” De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.

ANP

Reacties