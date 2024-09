Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom sommige mensen meer zweten dan anderen

Als je intensief aan het sporten bent of gehaast hebt gefietst zijn zweetdruppels niet gek, toch? Maar waarom hebben sommige mensen drie druppels zweet op hun hoofd na een heuse work-out, terwijl de ander al een fles deo nodig heeft na een sprintje voor de trein? Dat ligt aan verschillende factoren, waar je bijna niks aan kunt doen.

Eerder bleek dat hoeveel je zweet deels afhankelijk is van de cupmaat. Interessant voor de vrouwen onder ons, toch zweten mannen meer dan vrouwen. Bij hen is de cupmaat uiteraard niet van belang.

Zweten is gezond

Volgens thermofysioloog en hoogleraar Wouter van Marken Lichtenbelt is zweten heel gezond. Het is de manier waarop ons lichaam zijn temperatuur weet te reguleren. Wouter van Marken Lichtenbelt deed onderzoek over de wetenschap achter onze lichaamstemperatuur. Zonder zweten zou ons lichaam snel oververhit raken, wat levensgevaarlijk is. Zweten wordt door de mens vaak als vervelend ervaren, maar het is juist een hele belangrijke functie van het lichaam.

Mannen versus vrouwen

Zowel mannen als vrouwen hebben ongeveer evenveel zweetklieren, wel 2 tot 4 miljoen over het hele lichaam. Toch zweten mannen vaak meer dan vrouwen. Vrouwen hebben meer actieve zweetklieren, terwijl mannen per zweetklier sterker zweten dan vrouwen. Een Amerikaanse studie van de National Strength and Conditioning Association toont aan dat vrouwen tijdens het sporten gemiddeld 0,57 liter zweet per uur verliezen, terwijl dat bij mannen 1,2 liter is. Mannen zweten dus meer dan vrouwen.

Ook hebben mannen vaak een grotere spiermassa en hogere testosteronniveaus, wat leidt tot meer warmteproductie en dus meer noodzaak om te zweten om het lichaam af te koelen. Deze zweetafscheiding is meer dan het vrouwelijke hormoon oestrogeen.

Toch kun je de mate waarin je zweet wat beïnvloeden, met je voeding en levensstijl. Zo kan cafeïne de mate waarin je zweet verhogen, ook alcohol is niet bevorderend voor je zweet. Laat dat extra koffietje of glas wijn dus beter staan bij een warme dag. Ook rokers kunnen meer last hebben van zweet, nicotine heeft invloed op je huid en hormonen, dus ook die extra sigaret kun je beter in het pakje laten. Of je kleedt je wat koeler, het dragen van niet-synthetische stoffen doet vaak wonderen.

Zweet of transpiratie

Wist je dat zweet zelf geurloos is? Dit komt doordat het voor 99 procent uit water bestaat. Het is de transpiratie die onaangename geurtjes geeft, dit gebeurt als het op de huid in aanraking komt met bepaalde bacteriën.

