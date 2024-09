Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stevige regenbuien verwacht: weet jij wat je moet doen bij een overstroming?

Er staan vandaag volgens het KNMI stevige regen- en onweersbuien op de planning in het westen van het land, die gepaard kunnen gaan met hagel en veel neerslag in korte tijd. Voor de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Noord-Brabant en het Waddengebied is code geel afgegeven. Er kan zelfs zoveel regen vallen, dat kelders, tuinen en tunnels kunnen onderlopen. Dit is wat je moet doen bij een overstroming.

We zeggen geenszins dat zoiets staat te gebeuren, maar feit is wel dat veel Nederlanders geen idee hebben wat te doen bij een overstroming. Vandaag kan in 24 uur tijd 50 tot 75 millimeter regen vallen, waardoor de kans op een overstroming wel bestaat.

In de kustprovincies kunnen tijdens buien ook windstoten voorkomen van rond de 60 kilometer per uur. Hagelstenen kunnen een doorsnede hebben van 1 centimeter, waarschuwt het KNMI. De buien houden de hele dag aan en nemen pas in de nacht van donderdag op vrijdag in heftigheid af.

Wat moet je doen tijdens een overstroming?

Uit onderzoek van Axis Communications blijkt dat 78 procent van de Nederlanders zich geen zorgen maakt over overstromingen in hun woonomgeving. 67 procent zou niet eens weten wat te doen in het geval dat dat wél gebeurt. Jeroen van Kouwenhoven is beveiligingsadviseur en geeft tips die je in zo’n scenario kunt toepassen.

Bereid je huis voor

Voorbereiding is het halve werk, zeggen ze weleens, en dat geldt ook voor je huis tijdens (maar het liefst voor) een overstroming. Kelderramen en ventilatieopeningen moeten goed afgesloten zijn, en als je op een plek woont waar het risico op overstromingen groot is, is het slim waterdichte deuren en raamafsluitingen te plaatsen. Bewaar waardevolle spullen op hogere verdiepingen. Is er al sprake van wateroverlast? Sluit dan gas, water en elektriciteit af.

Controleer afvoeren en goten

Als regenpijpen, dakgoten en afvoeren vrij zijn van bladeren en vuil, is er minder kans op verstoppingen en loopt het regenwater beter weg.

Maak een noodplan

Dit is weer een ‘beter voorkomen dan genezen’-plan, maar een noodplan komt altijd van pas. Bespreek met je huisgenoten of gezin wat jullie doen tijdens een overstroming en zorg dat er een noodpakket klaarligt. Daar moeten medicijnen in, maar ook belangrijke documenten, kleding en houdbaar eten en water. Meer over een noodpakket lees je hier.

Weet waar je moet zijn

Tijdens een overstroming geven lokale autoriteiten vaak instructies uit, bijvoorbeeld over de dichtstbijzijnde schuilplaats en evacuatieroutes. Een volle brandstoftank is altijd handig, net als het verkennen van de routes om je heen. Over welke wegen kun je nog rijden?

Volg het nieuws

Houd weersvoorspellingen en waarschuwingen van het KNMI in de gaten. Vandaag geldt code geel, dat is nog vrij mild, maar het KNMI is er vaak op tijd bij als er echt iets dreigends op ons af komt.

