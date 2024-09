Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toch tanken na de klik? Dat kun je beter niet doen, dit is waarom

Je bent aan het tanken en hoort de welbekende klik. Het kan dan verleidelijk zijn om nog even door te tanken, omdat je graag een mooi rond bedrag hebt. Of misschien omdat de pomp die dag gunstige prijzen heeft, of je erg bang bent om zonder benzine komen te zitten. Toch kun je het beter niet doen en dat heeft niet alleen met je portemonnee te maken.

Waarom je moet stoppen met tanken na de klik

Een pomp slaat automatisch af als je tank vol is. Als je alsnog verder tankt, zitten daar volgens Radar bepaalde risico’s aan. Allereerst is het natuurlijk gewoon zonde van het geld. Soms zie je de benzine langs de dop ernaast druipen, of onder de auto. In dat laatste geval moet de overloopbuis de benzine kwijt.

Slangen bij de pomp zijn bovendien zo gebouwd dat ze de benzine weer terugslurpen bij een volle tank. Je geeft het dus in feite terug aan het benzinestation (maar mag wel er voor afrekenen).

🚗 Nederlanders tanken meer dan ooit Vorig jaar werd er volgens RTL Z 5,99 miljard liter benzine getankt. Dat betekent dat Nederland de dip die werd veroorzaakt door de coronapandemie inmiddels te boven is. Er werd namelijk ruim 180 miljoen liter meer getankt dan in 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak. Dat we met zijn allen meer benzine zijn gaan gebruiken, heeft te maken met corona. Op het hoogtepunt van de crisis was met de trein reizen nogal impopulair, en de mensen die in die tijd een auto hebben aangeschaft, zijn niet meer terug het ov in gegaan.

Risico’s voor je auto

Maar brandstofverspilling is niet de enige reden waardoor je beter kunt stoppen met tanken als je de klik hoort. Zo kan de brandstof op plekken terechtkomen waar het niet hoort. Het ontluchtingssysteem kan daardoor bijvoorbeeld flink beschadigd raden, en dat kan best een dure reparatie zijn.

Heb je per ongeluk toch doorgetankt na de klik? Dan hoef je je niet meteen ernstige zorgen te maken. Je auto gaat écht niet zomaar kapot. Toch kun je zulke risico’s beter vermijden, zeker aangezien het ook nog eens behoorlijk zonde van je geld is.

