Nog even doorbijten, maar het zomerse weer keert terug

De lucht kleurt nu nog grijs en grauw, maar in het weekend staat ons aangenaam buitenweer te wachten. Volgende week mag de zonnebril zelfs weer uit de kast, want het wordt zomers warm.

Het weer mag de afgelopen tijd gerust een achtbaan worden genoemd, met zowel stormachtige dagen als tropische warmte.

Het weer vandaag en morgen

Vandaag is het nog licht wisselvallig. Vanochtend waren er wat buien, maar vanmiddag is het droog, met af en toe zelfs wat zon. Er staat een zwak tot matige wind, met toch een prima temperatuur van 20 tot 24 graden.

Over dit weekend meldt weerdienst Weeronline dat het „vaak prima buitenweer” is. Morgen is het in een groot deel van het land droog, alleen in het uiterste oosten en zuidoosten van het land kan het af en toe gaan plenzen.

Aan de kust laat de zon zich regelmatig zien. „Daarmee is het hier prima weer om eropuit te trekken”, voorspelt het weerbureau. De thermometer tikt een graad of 22 aan en de wind is opnieuw zwak tot matig uit het westen.

Volgende week zomers weer

Op zondag is het overal in het land droog en laat de zon zich weer geregeld zien. Het wordt zo’n 21 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten. „Dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar”, stelt Weeronline. Het kan door de combinatie van weinig wind en veel zon vrij warm aanvoelen. Ook ‘s avonds is het nog droog, zonnig en op veel plekken nog ruim 20 graden. „Daarmee is het heerlijk weer om bijvoorbeeld de barbecue aan te steken.”

Na het weekend is er goed nieuws voor zonliefhebbers en vakantiegangers in eigen land, want de kans op stabiel zomerweer neemt dan flink toe. Het wordt volgens Weeronline op veel plekken zomers warm en er is een „grote kans op heerlijk vakantieweer”. De temperatuur loopt ook op, de zon schijnt flink en het lijkt de hele week grotendeels droog te blijven. „Al met al kunnen we ons dit weekend dus al gaan richten op prima zomerweer, maar na het weekend barst de zomer eindelijk echt los.”

