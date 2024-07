Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mieren in huis? Zo bestrijd je ze

Mieren zijn vooral in de zomer een plaag. Je kunt ze ineens overal in huis tegenkomen en je krijgt ze maar niet weg. Hoe kun je ze het best bestrijden?

Wist je dat mieren heel inventief zijn als het op zichzelf verplaatsen aankomt? Ze liften namelijk gewoon mee in de auto.

Zo bestrijd je mieren in huis

Een van de belangrijkste dingen om een mierenplaag tegen te gaan, is om je etensresten goed op te ruimen. Daar zijn deze insecten namelijk dol op. Vooral zoetigheid is groot favoriet. Bewaar je eten afgesloten, gebruik luchtdikte bakjes en laat je afwas nooit staan.

Mieren komen binnen in je huis via je allerlei kleine gaten, scheuren en kieren. Zorg dus dat je woning goed is dichtgekit. Met insectengaas kun je dit soort kleine openingetjes eenvoudig bedekken.

Dan zijn er een paar huis-, tuin- en keukenoplossingen die je kunt gebruiken om mieren tegen te gaan. Zo houden mieren niet van sterke geuren. Is er een plek waar je ze vaak tegenkomt? Strooi daar dan een beetje nootmuskaat, kaneel of lavendel. Ook was- of talkpoeder rondom een mierennest strooien werkt. Tot slot kun je ook een spray maken met een mengsel van citroen en afwasmiddel. Mieren hekelen namelijk citroenzuur. Dit kun je op de mieren sprayen, of op het spoor dat zij volgen.

Wat te doen bij een hardnekkige mierenplaag

Als de mierenplaag hardnekkig is en je chemische bestrijding wilt gebruiken, kies dan alleen voor toegelaten middelen. Die kun je herkennen aan een toelatingsnummer van het Ctgb. Als je tropische mieren in huis hebt, krijg je ze zelf niet weg. Dan moet je een professionele bestrijder bellen.

Volgens Milieucentraal is het niet nodig om mieren in je tuin te bestrijden. „Mieren vervullen in de tuin een nuttige rol: ze ruimen schadelijke insecten en natuurlijk afval op. In de nazomer gaat de overlast vanzelf weer over tot de mieren volgende zomer weer terugkeren op dezelfde plek. Mieren kiezen gemiddeld 6 tot 8 jaar dezelfde plek voor het nest.”

