Wolf in Nederland: wat te doen als je er eentje tegenkomt?

De de wolvendiscussie verdeelt Nederland in twee kampen. Kamp pro-wolf, dat vindt dat het dier beschermd moet worden en vrij mag leven in Nederland. En kamp anti-wolf die vinden dat het beest een gevaar is voor mens en dier. Maar wat moet je eigenlijk doen als je een wolf zou tegenkomen?

Het dier is steeds vaker te vinden op Nederlandse bodem. En hoewel dieren- en natuurliefhebbers dat goed nieuws vinden, protesteren onder meer boeren tegen deze viervoeter. De wolf zou namelijk een gevaar voor hun vee zijn. In Ede werden recent 47 schapen gedood door een wolf of roedel.

Voorstanders en tegenstanders van wolf in Nederland

Eerder sprak bioloog Midas Dekker bij Op1 uit dat een wolf een mens helemaal geen kwaad doet. Tegelijkertijd hoor je televisiegezichten als Johan Derksen en gisteren nog Jack van Gelder in De Oranjezomer, zich fel uitspreken tegen het dier. Van Gelder sprak zelfs over „afknallen”.

Het wetenschappelijke Quest schrijft dat de wolf eigenlijk altijd al een gehaat dier is geweest. Het beest kwam van de vroege middeleeuwen tot begin negentiende eeuw voor in Nederland en ja, at toen ook al het vee op. In het midden van de negentiende eeuw verdween de wolf, mede door de verjaging van de mens, uit Nederland.

Welpen komen mensen tegen

Dick Klees is deskundige van kennisplatform Wolven in Nederland. Hij legt uit dat de viervoeters een grote angst voor de mens hebben. Omdat ze vroeger met bijlen en pistolen verjaagd werden. „Op een bepaalde leeftijd worden de welpen door hun ouders op een rendez-vous (ontmoetingsplek) neergezet, waar ze de hele dag rondhangen met hun broertjes en zusjes. De ouders gebruiken die tijd om ergens anders te slapen, waar de speelse jongen niet aan hun oren zitten te kluiven. Of ze gaan op jacht en komen pas in de avond of ochtend terug.”

En als vader en moeder er dus even tussenuit piepen, gaan de jonge wolven op onderzoek uit. „Meestal een paar kilometer rond de rendez-vous. Grote kans dat ze tijdens hun uitstapjes mensen tegenkomen. Maar die zijn helemaal niet zo eng meer. Geen pistolen en bijlen dit keer.”

Schuw beter dan tam

Volgens Klees lokken sommige mensen de roofdieren ook naar zich toe of maken ze foto’s. „Tja, zo wordt het voor jonge wolven steeds minder logisch om het vluchtgedrag van hun ouders te volgen. Van mensen krijg je voedsel, waarom zou je bang zijn?”

„Het is een zorgelijke situatie als hij mensen met voedsel gaat associëren. Dat moeten we niet willen”, stelt Klees. Een schuwe wolf is dus beter dan een tamme wolf. Schuwe wolven blijven volgens Klees zeker 100 meter op afstand van de mens.

Wat als je het dier tegenkomt?

Stel je wandelt over de Veluwe en treft ineens een wolf. Wat doe de dan? Klees adviseert om altijd op afstand te blijven. „Zodat de wolf de angst voor mensen behoudt.”

Blijkt het roofdier minder schuw te zijn? Dan legt Klees uit dat je rustig moet blijven. „Maak jezelf groot en kenbaar als mens. En praat tegen de wolf. Dat schrikt hem af en helpt je om zekerder te worden.”

En blijft het beest dan toch in de buurt? Dan raadt Klees aan om rustig te vertrekken. „Maar ga niet rennen. Dat triggert een reactie bij roofdieren om achter je te achtervolgen. En dat wil je niet.”

