Het zomerse weer zondag alweer ten einde: code geel op komst met onweer, regen en hagel

Het wordt eindelijk weer warm. Of toch niet? Hoewel de temperaturen vandaag en morgen tot in de 30 graden reiken, geeft zondag een heel ander weerbeeld weer.

Het KNMI heeft voor Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Gelderland zelfs code geel afgegeven vanwege plaatselijk stevige onweersbuien morgenavond. Bij die buien zijn windstoten, wateroverlast en hagel mogelijk.

Tijdens een onweersbui is er kans op windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur, 20 tot 40 millimeter regen in korte tijd en ook hagelstenen van 1 tot 2 centimeter.

Met code geel waarschuwt het weerinstituut voor kans op gevaarlijk weer. „Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is”, staat op de site.

Evenementen nemen maatregelen vanwege warm weer

Voordat het zover is heeft Nederland nog even twee dagen te maken met zomers weer. Het wordt zelfs zo warm dat de Nijmeegse Vierdaagse de routes op de laatste dag heeft ingekort, zo schrijft de organisatie op de website.

Andere evenementen nemen ook maatregelen. Zo komen er bij onder andere Zwarte Cross, de Parade in Den Haag en Leeuwarden Open Air extra waterpunten en schaduwplekken bij.

De organisatie van Leeuwarden Open Air heeft ook extra waterstations en parasols geregeld. Daarnaast kunnen bezoekers zonnebrand vinden bij de barren. Ook worden ze van tevoren gewaarschuwd voor het warme weer. „We verwachten geen problemen. We hebben ons goed voorbereid en we hebben een zeer ervaren EHBO-ploeg”, aldus een woordvoerder.

Ook de Parade, die deze week in Den Haag staat, heeft meer waterpunten neergezet voor bezoekers. „De theatertenten worden zo veel mogelijk verkoeld. Zo zetten we extra luiken open en extra ventilatoren”, aldus een woordvoerder. „Er is uiteraard genoeg EHBO aanwezig, mochten er mensen onwel worden. Er staat zonnebrand bij de toiletten en we creëren zo veel mogelijk schaduwplekken.”

Licht wisselvallig weer

Volgende week wordt het licht wisselvallig weer. Af en toe kan een bui vallen, maar droge en zonnige momenten lijken volgens Weeronline de overhand te hebben. De temperatuur komt dagelijks uit tussen de 18 en 23 graden.

