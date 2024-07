Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het wordt dit weekend tropisch warm, zo houd je je slaapkamer koel

Het is op z’n zachtst gezegd een wisselvallige zomer, maar er is nu eindelijk goed nieuws voor wie snakt naar tropische warmte. Dit weekend is het zover. Daar zit overigens ook wel weer een minpuntje aan, want met zulke temperaturen kan het ‘s nachts ook aardig warm zijn en dat is minder prettig. Hoe houd je je slaapkamer koel?

Het weer dit weekend is een welkome afwisseling van alle druilerige dagen. Het afgelopen halfjaar was het natste ooit.

Vrijdag en zondag tropisch warm

Vandaag is het al een lekker zomerdagje met 19 tot 24 graden, maar het wordt deze week alleen maar beter, zegt Weeronline. Morgen tikt de thermometer tussen de 23 en 27 graden aan.

Vrijdag begint de zomervakantie voor regio noord (en daarmee viert het hele land officieel vakantie) en dat gaat gepaard met behoorlijk lekker weer. Op sommige plekken van het land kan het tropisch warm worden met 30 graden. Er is veel zon, dus vergeet vooral je zonnebrand niet mee te nemen als je de deur uitgaat. Zaterdag wordt het zelfs nóg warmer. De temperatuur kan dan oplopen naar 32 graden.

Zo warm blijft het overigens niet, want in de nacht naar zondag trekken (stevige) onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land. Zondag komt de temperatuur daardoor met 20 tot 25 graden ook wat lager uit. Daarnaast kunnen her en der enkele buien vallen. Volgende week wordt het weer gewoon vrij normaal Hollands zomerweer.

Hoe houd je je slaapkamer koel?

Een aantal tips om je slaapkamer lekker koel te houden tijdens tropische nachten:

Houd je gordijnen en ramen dicht tijdens de warmste uren van de dag. Dat is in de zomer meestal van 12.00 tot 16.30 uur. Zijn de heetste uren voorbij? Dan kun je deuren en ramen openzetten om de boel te laten luchten. Zet de ramen vooral tegenover elkaar open, zodat het goed kan doorwaaien.

Leg een fles water (of meerdere) in de vriezer. Zodra die bevroren is, kun je die voor de ventilator in je slaapkamer zetten. De lucht die door de kamer wordt geblazen, is extra koel.

Zet in je slaapkamer geen apparaten aan die warmte afgeven. Denk aan lampen, televisies en föhns (tenzij het op de koude stand is).

