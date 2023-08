Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing over beperking-grapje Hugo de Jonge: ‘Gekke man’

Het grapje dat woonminister Hugo de Jonge over mensen met een beperking maakte in reportage over het vertrek van Lucille Werner uit de Tweede Kamer, valt niet bij iedereen goed. „Dat is jammer, dat het zo gezegd wordt, al ken ik Hugo goed”, reageerde de politica en voormalig Lingo-presentatrice Lucille Werner gisteravond aan tafel van de Humberto.

Werner heeft zelf een beperking en heeft zich in de Kamer altijd ingezet voor mensen met een beperking.

Hugo De Jonge bedankt Ferwerda voor zijn hulpactie

In een reportage door Jaïr Ferwerda over het vertrek van Werner uit de Tweede Kamer, deelde De Jonge zijn herinneringen aan haar. Op dat moment naderde er een auto, waarop Ferwerda naar hem toe snelde en De Jonge in veiligheid bracht door hem opzij te duwen. Niemand raakte hierbij gewond. De Jonge besloot vervolgens Ferwerda op een bijzondere manier te bedanken voor zijn reddingsactie: „Dank je wel voor het behoeden voor het overrijden, anders was ik ook met een beperking geëindigd.”

Aan tafel reageren de gasten met verbazing. Voormalig wielrenster Roxane Knetemann noemt De Jonge een „gekke man”. „Wat is dat nou voor een gekke opmerking”, vervolgt ze. Humberto stemt met haar in, evenals trouwambtenaar Mildred Nijhove. „Altijd”, voegt hij toe.

Werner denkt echter niet dat De Jonge bewust een foute grap wilde maken. Het is waarschijnlijk gewoon een „onhandige uitspraak” geweest. „Hij bedoelt het niet zo, maar het is wel even… Wat ik hier ingewikkeld aan vind, is dat mensen met een handicap gezien moeten worden als potentieel. Als mensen die iets kunnen, die gelukkig kunnen zijn en niet als zielig, kwetsbaar of als een object van zorg.”

De Jonge heeft nog niet gereageerd op de ophef die zijn grap heeft veroorzaakt.

Humberto kijk je terug via RTL.