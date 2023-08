Kijkers verdeeld over ontknoping Een Jaar Van Je Leven: ‘Zeker niet verdiend’

Na de teleurstelling eerder deze week is nu wél eindelijk zover: na bijna een jaar konden kijkers gisteravond de finale van een Een Jaar Van Je Leven op hun beeldschermen zien. De twee overgebleven deelnemers, Sasha en Isaac, gaven nog één keer alles om de ‘langste spelshow ooit’ te winnen.

Vol spanning kijken duizenden kijkers toe.

Bijna een jaar geleden, op 4 september 2022, ging Een Jaar van Je Leven van start. Veertig deelnemers besloten zich vrijwillig op te sluiten in een loods, waarin ze met basisvoorzieningen compleet afgesloten leven van de buitenwereld.

Vorig weekend werd bekend dat eigenlijk maandag 21 augustus al de finale gespeeld zou worden. Maar kijkers van de livestream kregen begin deze week alleen het beeld te zien met de tekst ‘De livestreams zijn gesloten. Kijk aanstaande vrijdag naar de finale om 19.30 op Videoland en SBS6’. Deze zet van de productie van het programma kon niet op sympathie van de trouwe volgers rekenen. Massaal deelden ze hun ongenoegen. „Dit kun je niet maken”, klonk het op X.

Gelukkig kregen de kijkers gisteravond geen zwart beeld te zien. Duizenden kijkers zagen hoe Isaac het in de finale op nam tegen Sasha en uiteindelijk aan het langste eind trok. De 39-jarige restaurantmanager gaat met maar liefst 846.515 euro op zak naar huis. Oorspronkelijk kon de winnaar ervandoor gaan met een miljoen euro, maar omdat de deelnemers in het jaar zo nu en dan geld hebben gebruikt om het huishoudpotje aan te vullen, daalde het prijzengeld.

Over de Een Jaar Van Je Leven-winnaar zijn niet alle kijkers het echter eens. Sommigen zijn heel blij en gunnen het Isaac, maar anderen hadden liever Sasha zien weglopen met het geld. „Een ware kampioen!”, schrijft een kijker op X. „Isaac heeft dit zeker niet verdiend, dreigen en schreeuwen is echt grensoverschrijdend”, klinkt het ook op het sociale media platform.

Gefeliciteerd Isaac🍾💪🏽 the Ancestors got your back💯 #Eenjaarvanjeleven

— G2daX (@Gnyx1) August 25, 2023