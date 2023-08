Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is vanaf vandaag feest voor de liefhebbers van James Bond

In de zomer niks op tv? Vergeet het maar! Voor de liefhebbers van de meest iconische filmheld ooit begint het nu pas leuk te worden. Alle films van James Bond kun je namelijk vanaf vandaag bingen. Vanavond is de première van No Time To Die uit 2021. En daarnaast zijn er nog 24 andere Bond-films on demand te zien op Film1.

Al meer dan zestig jaar wordt door filmliefhebbers over de hele wereld reikhalzend uitgekeken naar ‘de nieuwe Bond’. De lancering van alweer een film over de geheim agent is inmiddels een begrip geworden. Maar liefst 25 films zijn er over dit legendarische personage verschenen en die zijn vanaf vandaag te zien op Film1.

Schrijver Ian Flemming is de geestelijk vader van James Bond, die zo graag wodka Martini drinkt. Niet geroerd natuurlijk, maar geschud. Al in 1953 bracht Flemming het boek Casino Royale uit waarin James Bond de hoofdpersoon was. Het verhaal over de geheim agent met als codenaam 007 werd voor televisie verwerkt en in 1962 verscheen de eerste film op het grote doek: Dr. No2. De acteur daarvan was Sean Connery. Daarna volgden er nog vijf acteurs waarvan Daniel Craig de laatste was. Hij sloot zijn loopbaan als agent 007 af in No Time To Die.

Psychopaat met een virus

Die spectaculaire film is vanavond om 20.30 uur te zien op Film1. De recensies over deze vooralsnog laatste Bond waren lovend. Het verhaal over een psychopaat die een virus over de wereld wil verspreiden is natuurlijk super actueel en de spanning zit er direct bij de openingsscène al vol op. De film duurt dik 2,5 uur, maar is iedere seconde waard. Sterker nog, hij had nog wel wat langer mogen duren.

En als je eenmaal de smaak te pakken hebt, kun je er dus vervolgens nog 24 Bondfilms aan vastplakken dankzij een speciale actie van Film1. Voorlopig zit je dus wel even goed, want het leuke van de serie Bond-films is dat er werkelijk geen eentje gedateerd is. De actie, de humor, de technische snufjes en de spanning zijn al meer dan zestig jaar onovertroffen. Zijn tegenspelers – en vooral -speelsters – werden over het algemeen wereldberoemd en de muziek is legendarisch. Bond heeft in alle opzichten voor hits gezorgd.

James Bond houdt gemoederen bezig

Vanaf de eerste film houdt James Bond de gemoederen bezig. Fans kunnen uren discussiëren over wie de beste Bond was. En telkens wordt er volop gespeculeerd over de opvolgende acteur. Generaties zijn opgegroeid met allemaal hun eigen James Bond-acteur. En wie zal er nu weer in de voetsporen van Daniel Craig treden?

Al zes decennia zorgt special agent Bond voor gespreksstof en topentertainment. En waarom dat zo is, kun jij nu zelf beoordelen door helemaal in je eigen tempo 25 van zijn films te bekijken.