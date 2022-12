Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Recht op toeslag? In 2023 komen 500.000 extra huishoudens in aanmerking

Met de kerstdagen vers in het geheugen, staat 2023 voor deur. En zo’n nieuw kalenderjaar brengt de nodige veranderingen met zich mee. Niet alleen op de woningmarkt staat ons nogal wat te wachten, ook qua zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en energietoeslag ligt er behoorlijk wat in het verschiet. Heb jij volgend jaar recht op extra tegemoetkomingen?

Waar er tijdens Prinsjesdag 2022 al aankondigingen werden gedaan over hogere huurtoeslag in het nieuwe jaar, werden er in december nog knopen doorgehakt over extra geld voor de kinderopvangtoeslag. Jaarlijks gaan de toeslagen omhoog, maar dit jaar doet de overheid een extra duit in het zakje, vanwege alle stijgende kosten, schrijft de Belastingdienst.

Half miljoen extra huishoudens recht op toeslag

Volgens Rijksoverheid heeft vanaf 1 januari heeft een half miljoen extra huishoudens recht op één of meerdere toeslagen. Dit jaar maakten al 5,7 miljoen huishoudens gebruik van minstens één toeslag, maar omdat de toeslagen volgend jaar worden verhoogd en de inkomensgrenzen verschuiven, is het goed om te checken of je in aanmerking komt.

Huurtoeslag

Vanaf het nieuwe jaar gaat de huurtoeslag omhoog. Maandelijks kunnen mensen die recht hebben op deze toeslag rekenen op een bedrag van 16,94 euro per maand extra. Daarnaast wordt het maximale huurbedrag waarmee je aanspraak kunt maken op huurtoeslag verhoogd: deze gaat van 763,47 euro naar 808,06 euro. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze toeslag, is dat de gehuurde woning een ‘zelfstandige woonruimte’ is. Wat betekent dat? Je hebt een eigen voordeur, toilet en keuken nodig.

Wil je aanspraak maken op huurtoeslag? Dan wordt er ook gekeken naar je vermogen. Dat eigen vermogen wordt in het nieuwe jaar verruimd. Waar je in 2022 nog 31.747 euro mocht bezitten – zonder fiscaal partner – wordt dat in 2023 33.748 euro.

Energietoeslag

Naast de 380 euro energiecompensatie die (de meeste) huishoudens hebben ontvangen in 2022, is ook de energietoeslag dit jaar in het leven geroepen. Dit bedrag van 1300 euro zal ook in 2023 opnieuw worden uitgekeerd aan huishoudens die maximaal 120 procent van het sociaal minimum inkomen verdienen. In het nieuwe jaar staat dit netto maandinkomen voor alleenstaanden vanaf 21 jaar gelijk aan 1434,79. Heb jij recht op energietoeslag, maar heb je deze nog niet ontvangen? Je kunt de energietoeslag aanvragen bij je gemeente.

Zorgtoeslag

Vanaf 2023 gaan de zorgpremies behoorlijk omhoog. Goed nieuws: de zorgtoeslag stijgt mee én in 2023 komen er meer mensen in aanmerking voor deze toeslag. De maximale zorgtoeslag bedraagt in het nieuwe jaar 154 per maand, wat jaarlijks neerkomt op 1848 euro. Om in aanmerking te komen voor deze maximale bijdrage voor zorg, mag het inkomen niet hoger zijn dan 25.070 euro op jaarbasis. Alleenstaanden met een jaarinkomen tot 38.520 euro hebben recht op zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt dan bepaald op basis van het inkomen. Via mijntoeslagen.nl kun je een aanvraag indienen.

Kindgebondenbudget

Heb je kinderen en is het (verzamel)inkomt niet te hoog? Dan stijgt in 2023 het kindgebondenbudget, waardoor je per kind meer budget krijgt. Ook bij deze toeslag geldt een maximaal eigen vermogen, om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Heb je geen toeslagenpartner? Dan stijgt het maximumvermogen voor deze toeslag van 120.020 euro in 2022, naar 127.582 euro in 2023. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen wordt in het nieuwe jaar – voor de eerste twee kinderen en het bedrag voor alleenstaande ouders – verhoogd met 356 euro per jaar.

Kinderopvangtoeslag

Het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag zal volgend jaar ook stijgen. Het maximaal te vergoeden uurtarief gaat van 8,50 in 2022, naar 9,12 in 2023. Ook het uurtarief voor de buitenschoolse opvang stijgt: deze gaat van 7,31 in 2022, naar 7,85 in 2023.

Er staan dus nogal wat veranderingen op het programma. Ook als je in 2022 geen toeslagen hebt ontvangen, is het goed om via Mijn Toeslagen te checken of je in 2023 wél in aanmerking komt. Wie weet heb je door de verruimde inkomensgrenzen toch recht op bijvoorbeeld zorgtoeslag. Zonde om 1848 te laten schieten, toch?