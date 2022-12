Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een bibberende start van 2023 met de langste nieuwjaarsduik ooit: ‘We beginnen alvast!’

Op 1 januari doen naar verwachting weer tienduizenden mensen mee aan een nieuwjaarsduik. Op meer dan 125 plaatsen in het land worden de ‘bibberduiken’ georganiseerd. Na twee jaar afwezigheid kan Nederland als vanouds het koude water in rennen. Een moment waar lang naar is uitgekeken.

De aanloop naar Scheveningen – het decor van de grootste nieuwjaarsduik ter wereld – begint daarom eerder. Morgen al, op 30 december. De startlocatie is in Winterswijk, aan de Duitse grens, 226 kilometer van het Noordzeestrand.

‘Wat doe je als je niet kunt wachten? Dan begin je alvast!’

Vanwege corona kon het traditionele evenement twee keer niet doorgaan. De organisatie bood daarom de afgelopen twee jaar een alternatief door Noordzeewater te verpakken in soepblikken, zodat mensen gewoon konden ‘thuisduiken’: de zogenoemde Nieuwjaarsduik uit Blik. „We kunnen echt niet wachten”, zegt Alex Schuttert, voorzitter van Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. „En wat doe je als je niet kunt wachten? Dan begin je alvast!”

Daarom beginnen vele tientallen enthousiastelingen twee dagen eerder met een gigantische aanloop van 226 kilometer: van de Duitse grens in een rechte lijn naar de Noordzee. De estafette begint morgenochtend. De langste aanloop ooit naar Scheveningen is ook virtueel mee te beleven.

🏊‍♀️ Hoe gaat zo'n nieuwjaarsduik precies? Voorzitter Alex Schuttert zegt: „Je denkt bij de Nieuwjaarsduik vooral aan de plons in het koude water, maar die begint met een allesbepalende aanloop: dat is 30 seconden pure voorpret. De ijzige spanning, samen aftellen en joelen, gevolgd door een frisse duik en een warme kom soep. Dat maakt de start van het nieuwe jaar compleet.”

Nieuwjaarsduikfakkel

De Nieuwjaarsduikfakkel – met een vlam in de vorm van een oranje Unox-muts – wordt overgedragen van de ene loper aan de volgende. Nieuwjaarsduik-voorzitter Schuttert bijt het spits af in Winterswijk en zal het stokje na een paar kilometer doorgeven. Zo start de langste aanloop ooit naar de Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen. De route loopt door het kenmerkende Hollandse landschap, door polders en dorpen en langs locaties als de Utrechtse Domtoren en leidt ook dwars door een woonhuis en langs een oliebollenkraam.

„De nieuwjaarsduik is een winterse traditie die in heel Nederland leeft”, zegt Liane Lens van Unox. „We merken dat mensen bijna niet meer kunnen wachten en er echt naar uitkijken om met een frisse duik het nieuwe jaar in te gaan. Met een aanloop van ruim 200 kilometer warmen we heel Nederland op voor een onvergetelijke nieuwjaarsduik.”

Reddingsbrigade bij de Nieuwjaarsduik

De Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade brengt op 31 december de Nieuwjaarsduikfakkel Den Haag binnen. „We vinden het heel tof om de aanloop te nemen. Op deze manier kunnen we toch meedoen. Want ook wij kunnen niet wachten; vanaf onze waterscooters en onze voertuigen is het altijd een prachtig gezicht om al die mensen de koude zee in te zien rennen. En op 1 januari staan we weer paraat, zodat iedereen weer veilig op het strand terugkeert”, zegt Mike van den Hoogenband van de reddingsbrigade.