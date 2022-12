Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kun je verwachten van de kinderopvangtoeslag in 2023

De veranderingen rondom de kinderopvangtoeslag vliegen ons om de oren. Na een eerdere inschattingsfout van de overheid zouden ouders onvoldoende gecompenseerd worden voor de stijgende kosten. Nu komt er tóch een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag, bovenop de verhoging die eerder deze week al was aangekondigd. Hoe zit het precies en zijn ouders hiermee geholpen?

Een kleine stap terug: de kinderopvang wordt volgend jaar flink duurder. Door de energierekening, stijgende huurkosten en hogere salarissen was een prijsstijging in de tarieven van de opvang onvermijdelijk. Volgens Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang stijgen de brutoprijzen van kinderopvang gemiddeld met 8,5 procent. De prijsstijging zou ervoor zorgen dat de eigen bijdrage – het deel dat niet wordt gecompenseerd via de kinderopvangtoeslag – voor ouders volgend jaar met 10 tot 40 procent zou stijgen.

Een hogere toeslag

De kosten voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders worden (deels) door de overheid vergoed. Eerder deze week werd al aangekondigd dat het maximum bedrag waar ouders voor worden gecompenseerd met 6,5 procent zou stijgen, in plaats van de 5,6 procent die eerder was aangekondigd. Deze maatregel zou in totaal zo’n 57 miljoen euro gaan kosten.

Gisteren heeft de Tweede Kamer na een verzoek van de PvdA en GroenLinks besloten dat de toeslag met 45 miljoen euro extra wordt verhoogd. In totaal wordt er dus 102 miljoen euro extra vrijgemaakt om ouders te compenseren voor de hogere kosten van de kinderopvang.

Zo werkt het met de kinderopvangtoeslag

In Nederland is de kinderopvang vrij het eigen uurtarief te bepalen. De overheid compenseert ouders tot een maximaal afgesproken uurtarief. Door de stijgende kosten van kinderopvang is het uurtarief fors gestegen, en waren de oude maximum uurtarieven vanuit de overheid niet langer toereikend om ouders tegemoet te komen. Met de verhoging van de toeslag gaan de maximaal afgesproken uurtarieven waar de overheid voor compenseert, omhoog.

💡 De nieuwe maximale te vergoeden uurtarieven van kinderopvang in 2023 Kinderopvang: 8,50 euro in 2022; 9,12 euro in 2023

Buitenschoolse opvang: 7,31 euro in 2022; 7,85 euro in 2023

Gastouders: 6,52 euro in 2022; naar 6,85 euro in 2023 In 2022 was het aantal te vergoeden uren kinderopvang afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Ook dat verandert in 2023, aldus de Belastingdient. Vanaf dan geldt er een maximum van 230 gecompenseerde opvanguren per kind per maand.

Wat betekent de verhoging voor ouders?

Volgens Jesse Klaver, politiek leider van GroenLinks, is de aangekondigde compensatie een belangrijke stap om de kinderopvang betaalbaar te houden voor gezinnen. Uit een peiling van Nettobijdrage.nl stijgt het gemiddelde uurtarief van het kinderdagverblijf in 2023 tot een bedrag van 9,72 euro per uur. In dat geval betalen ouders alsnog 0,60 euro per uur uit eigen zak. In 2022 was het gemiddelde uurtarief voor het kinderdagverblijf volgens diezelfde peiling gelijk aan 8,95 euro. Met een maximaal te vergoeden uurtarief van 8,50 euro in 2022, droegen ouders in dat geval een bedrag van 0,45 euro per uur bij.



Of ouders dus echt zijn geholpen met de nieuwe maximale uurtarieven, is afhankelijk van het uurtarief van de kinderopvang. „Vooral in de steden ligt het uurtarief van de kinderopvang hoger, dan daarbuiten. In de randstad is het gemiddelde uurtarief voor de dagopvang gelijk aan 10,06 euro”, vertelt Jeroen Pernot, eigenaar van Nettobijdrage.nl. Hoewel de overheid de kinderopvangtoeslag in het nieuwe jaar dus aanzienlijk heeft verhoogd, blijft het vooralsnog de vraag in hoeverre gezinnen het hiermee zullen redden.