Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer huurtoeslag en lagere huur: heb jij recht op 200 euro extra?

„Door hoge inflatie en- gestegen energiekosten hebben steeds meer mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen”, aldus woonminister De Jonge. Hoog tijd om de boel net wat betaalbaarder maken, zo vindt het kabinet. Want het vinden van een geschikte woning én betaalbare, is vooral voor jongeren al lastig genoeg.

Vanaf het nieuwe jaar kunnen huurders met een laag inkomen – hopelijk – met meer financiële ruimte het einde van de maand halen. Met een verlaging van de huur en het verhogen van de huurtoeslag, moeten de hoge inflatiekosten en gestegen energieprijzen worden gecompenseerd. Met die maatregelen hoopt minister De Jonge dat huurders de hoge kosten volgend jaar minder hard voelen in de portemonnee.

Huurverlaging, maar voor wie?

De huurverlaging geldt voor huurders met lage inkomens, die een zogenoemde corporatiewoning huren. Deze verlaging stond eerder al voor 2024 op de planning. Nu is de verlaging van de huurprijs per ingang van 1 juli 2023 naar voren gehaald. De prijs voor sociale huurwoningen zal worden verlaagd tot 575 euro, indien huurders niet meer verdienen dan 120 procent van het minimuminkomen. Dat bedrag staat volgend jaar gelijk aan 2321 euro per maand. Deze huurverlaging geldt dus niet voor huurders met een woning in de particuliere huursector.

Als je recht hebt op deze huurverlaging, is het belangrijk dit aan te kaarten bij de woningcorporatie. Ben je in de maanden voorafgaand aan de huurverlaging bijvoorbeeld minder gaan verdienen? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst deze gegevens nog niet heeft, waardoor de huurverlaging niet automatisch wordt doorgevoerd.

Huurtoeslag gaat omhoog

Daarnaast kun je in Nederland aanspraak maken op huurtoeslag. In 2023 gaat deze toeslag met ruim 200 euro op jaarbasis omhoog. Maandelijks komt dit neer op een bedrag van 16,94 euro. Ontving je in 2022 ook al huurtoeslag? Dan heb je deze maand het verhoogde bedrag al ontvangen.

Eén van de harde eisen om in 2023 in aanmerking te komen voor deze toeslag, is dat de huur niet hoger mag zijn dan 808,06 euro. In 2022 was dit nog 763,47. Zijn alle bewoners van de woning jonger dan 23 jaar én heb je geen kinderen? Dan mag de huur niet boven een prijs van 452,20 uitstijgen, wil je aanspraak maken op huurtoeslag. Daarnaast moet de woning een ‘zelfstandige woonruimte’ zijn. Dat betekent dat je een eigen voordeur, keuken en wc hebt. Hoe veel huurtoeslag je ontvangt, is onder meer afhankelijk van je inkomen. Dit jaar bedraagt de maximale huurtoeslag 397 per maand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wonen moet weer betaalbaar zijn. Daarom kiezen we voor lagere huur voor huurders met laag inkomen in een corporatiewoning.

Daarnaast ontvangen huurtoeslagontvangers vanaf vandaag een verhoging van €17 per maand.⤵️https://t.co/rL3iAOdkEb pic.twitter.com/DMRTTWURVU — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 20, 2022

Wil je meer weten over welke toeslagen je eventueel recht op hebt? Check dan hier of je geen geld laat liggen. Daarnaast heeft het Nibud een handige rekentool ontwikkeld, waarmee je ook makkelijk kunt uitrekenen of je recht hebt op allerlei toeslagen.