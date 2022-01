Nieuwjaarsnacht ‘beheersbaar’, toch moest ME meerdere keren optreden

Voor de hulpdiensten is de nieuwjaarsnacht het beste te typeren als ‘beheersbaar’. Op verschillende plekken was het onrustig en werd ondanks het vuurwerkverbod toch knallend het nieuwe jaar ingeluid. Daarnaast werden op veel plaatsen vuilcontainers en auto’s in de brand gezet en hulpdiensten bekogeld met vuurwerk. De Mobiele Eenheid moest meerdere keren in actie komen en er zijn meerdere mensen aangehouden. Uit een schatting van alarmeringen.nl blijkt dat de hulpdiensten dit jaar ongeveer tien procent meer oproepen kregen op oudjaarsdag dan vorig jaar.

Ondanks het vuurwerkverbod ging Nederland toch redelijk knallend het nieuwe jaar in. In Utrecht en Den Haag leek er echter wel minder vuurwerk afgestoken te worden dan normaal, terwijl er in steden als Eindhoven, Rotterdam, Leeuwarden, Roermond en Amsterdam haast geen verschil zichtbaar was.

Veel meldingen brand en Dam leeggeveegd

Tijdens de jaarwisseling kwamen er verder beduidend vaak meldingen binnen van brand. Daarbij moesten vooral auto’s en vuilcontainers het ontgelden. Onder meer in Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Rotterdam, Veenendaal, Barendrecht en Harderwijk gingen auto’s in vlammen op.

In het Twentse Vroomshoop moest de brandweer op verzoek van de politie uitrukken om in brand gestoken autobanden te blussen. Een deel van de Dam in Amsterdam moest leeggeveegd worden door de politie omdat duizenden mensen zich hier hadden verzameld om de jaarwisseling te vieren. Een woordvoerder van de politie schat in dat er ongeveer 3000 tot 4000 mensen op de Dam aanwezig waren.

Willem Woelders, nationaal commandant bij de politie, heeft laten weten dat de onrust rond nieuwjaarsnacht onder controle is gebleven doordat er veel politie op de been was. Toch was het erg onrustig en kregen de hulpdiensten te maken met geweld. „Het is triest dat er weer hulpverleners gewond zijn geraakt. Elke gewonde agent of hulpverlener is er een te veel.”

ME ingezet om hulpdiensten te ondersteunen

Op sommige plekken moest naast de gewone hulpdiensten ook de ME in actie komen. In het Noord-Brabantse Dinteloord bijvoorbeeld, werd de ME ingezet in verband met vuurwerkoverlast en vernielingen. Daarbij zijn volgens een woordvoerster van de politie ‘een tiental’ mensen aangehouden.

Ook in het Friese Kollumerzwaag moest de ME in actie komen om de brandweer te ondersteunen zodat zij haar werk kon doen. Er is in ieder geval één aanhouding verricht, deze persoon zou vuurwerk naar de ME gegooid hebben. Gedurende nieuwjaarsnacht heeft de ME ook op moeten treden in verschillende andere Friese dorpen, omdat mensen zich tegen de politie keerden. Daarbij werd meermaals met zwaar vuurwerk naar de ME gegooid.

Als we het aantal meldingen dat deze jaarwisseling binnenkwam vergelijken met vorig jaar, blijkt volgens alarmeringen.nl dat de hulpdiensten op oudejaarsdag 2021 ongeveer tien procent meer oproepen hadden dan in 2020. Het zou gaan om 4600 meldingen gaan deze jaarwisseling terwijl het aantal meldingen de vorige jaarwisseling rond de 4200 lag. Toch ligt het daadwerkelijke aantal meldingen waarschijnlijk nog hoger omdat niet alle meldingen binnenkomen. „Als de brandweer bijvoorbeeld toch al onderweg is naar een buitenbrandje, dan kunnen ze net zo goed even doorrijden naar een andere locatie”, legt Wilbert de Vries van alarmeringen.nl uit.

Rustige nieuwjaarsnacht in Oogziekenhuis Rotterdam

Hoewel de nieuwjaarsnacht dus zeker niet zonder incidenten verliep, is het Oogziekenhuis in Rotterdam voorzichtig optimistisch. De artsen daar hebben namelijk een relatief rustige jaarwisseling gehad. Twee mensen kwamen binnen met oogletsel als gevolg van vuurwerk. In beide gevallen waren het omstanders en ging het om letsel dat niet blijvend is.

Op nieuwjaarsdag kunnen slachtoffers uit andere regio’s nog naar het Oogziekenhuis overgebracht worden. Het ziekenhuis verwacht echter niet dat dit voor een grote toename van het aantal slachtoffers zal zorgen.

‘Pleit voor vuurwerkverbod van permanente aard’

Tjeerd de Faber, oogarts bij het Oogziekenhuis, meent dat het vuurwerkverbod ervoor gezorgd heeft dat het zo’n relatief rustige nacht was. „Ik kan er dan ook alleen maar voor pleiten dat het vuurwerkverbod een permanente aard krijgt en dat we tijdens komende jaarwisselingen steeds minder patiënten hoeven te helpen.”