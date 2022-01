Amerika haalt familie ambassadepersoneel weg uit Oekraïne

Familieleden van ambassadepersoneel in Oekraïne moeten het land zo snel mogelijk verlaten. Daartoe heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken opgeroepen. Het is de bedoeling dat de evacuatie maandag begint, zo meent Fox News.

De Verenigde Staten houden er rekening mee dat Rusland een inval in Oekraïne gaat doen. Vlakbij de Oekraïense grens heeft zich onder bevel van president Poetin namelijk een grote groep militairen met bijbehorende militaire voertuigen verzameld. Verder is de Russische marine aan het oefenen in de Zee van Azov en de Zwarte Zee.

Kremlin wil dat NAVO zich terugtrekt uit Oekraïne

Het Kremlin heeft al laten weten dat het wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oekraïne. Daarnaast wil het Kremlin de garantie dat Oekraïne zich niet bij de NAVO zal aansluiten.

Moskou voerde de druk nog wat verder op door de Ierse regering op de hoogte te stellen van voorgenomen schietoefeningen in internationale wateren op 240 kilometer uit de kust van County Cork. De manoeuvres, waaraan zee- en luchtmacht meedoen, beginnen volgens nieuwssite The Journal op 3 februari.

Het blad Bild meldde zaterdag dat de Duitse autoriteiten ook voorbereiding treffen om de medewerkers van de ambassade in Oekraïne en hun gezinsleden te repatriëren. Het plan wordt ten uitvoer gebracht zodra de spanning verder oploopt en een oorlog dreigt uit te breken.

Nederland haalt ambassadepersoneel nog niet weg

Nederland ziet op dit moment geen reden om ambassadepersoneel weg te halen uit Oekraïne. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd weten.

„We houden de ontwikkelingen voortdurend in de gaten en wegen steeds af welke stappen we moeten nemen”, aldus het ministerie. „Daarbij bekijken we uiteraard ook of er aanleiding is om medewerkers van de ambassade te laten vertrekken. Op dit moment is daar geen aanleiding toe.”