Verontwaardiging over openblijven Schiphol: ‘Dan maar kerstinkopen doen op het vliegveld’

Bij veel mensen is verontwaardiging ontstaan omdat luchthaven Schiphol ondanks de harde lockdown die vanaf vandaag geldt, wel open mag blijven. Op social media zeggen mensen dan maar op Schiphol hun kerstinkopen te gaan doen. Maar kan dat überhaupt en waarom wordt de luchthaven tijdens deze lockdown niet gesloten?

De ophef is groot nu luchthaven Schiphol wel gewoon open mag blijven terwijl bijna alles vanaf vandaag verplicht dicht is. Aangezien er op het vliegveld ook winkels en horecagelegenheden zijn, denken veel mensen dat je daar nog wel even kunt shoppen. „Gelukkig kan iedereen zijn kerstinkopen gewoon op Schiphol doen”, roept iemand op Twitter. „Wie gaat er nog meer shoppen op Schiphol?”, reageert een ander. Weer iemand anders denkt op Schiphol zelfs lekker naar de kroeg te kunnen.



Gelukkig kan iedereen zijn kerstinkopen gewoon op Schiphol doen. Iedereen mag ook gewoon naar buiten, dus allemaal ophouden met janken over een nep #lockdown https://t.co/npltOOh6qu — Rijnroosje (@rijnroosje) December 19, 2021



Dus ik begrijp dat de winkels op Schiphol open zijn? Kijk wie nu gaat blazen naar Schiphol Plaza om kerstballen te halen. — Chinò. (@baddiefromtheK) December 19, 2021



Wie gaat er nog meer shoppen op #Schiphol? Gewoon omdat het (daar wèl) kan? #lockdown 😏 — Hannah Oud-Biemold (@hannakatto) December 19, 2021

Winkels voor security gesloten

Is het dan echt zo dat je op Schiphol kunt shoppen terwijl de rest van Nederland op slot zit? Het korte maar duidelijke antwoord is: Nee. Iedereen die denkt op Schiphol te kunnen shoppen, komt van een koude kermis thuis. Alle niet-essentiële winkels en horeca vóór de security zijn namelijk gewoon gesloten net als in de rest van ons land. Dat heeft Schiphol gisteravond na afloop van de persconferentie zelf al laten weten.

Na de security zijn winkels en horecagelegenheden wel open voor reizigers. Mensen die een lange vlucht voor de boeg hebben, moeten immers wel wat kunnen eten of drinken. Mocht je uit pure wanhoop dus echt op de luchthaven willen winkelen, moet je eerst even een vliegticket kopen. Dan toch maar je kerstinkopen online doen…

Waarom Schiphol niet helemaal dicht?

Wat betreft het openblijven van de luchthaven, kunnen daar ook een aantal dingen over gezegd worden. Het sluiten van een vliegveld in verband met een coronalockdown is namelijk helemaal niet gangbaar. Bedenk je maar eens hoe lang we al in de coronapandemie zitten en hoe vaak je in die tijd gehoord hebt dat een vliegveld haar deuren volledig moest sluiten.

Op luchthavens als Schiphol vertrekken en landen namelijk ook andere vluchten dan vakantievluchten. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld repatriëringsvluchten, vrachtvluchten, vliegtuigen die moeten uitwijken en vluchten van essentiële werkers. Het volledig sluiten van een luchthaven staat dan ook haast gelijk aan het platleggen van het openbaar vervoer en het volledig afsluiten van alle snelwegen, zo liet een woordvoerder van Schiphol vorig jaar al aan NH Nieuws weten.