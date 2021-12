Dit betekent de lockdown vanaf woensdag voor reizigers vanuit niet-Schengenlanden

Voor reizigers die vanuit niet-Schengenlanden naar Nederland komen, gelden vanaf aankomende woensdag strenge regels. Het gaat om regels die in de nabije toekomst in de hele Europese Unie van kracht zullen worden. Demissionair minister Hugo de Jonge wil echter dat deze regels nu al in Nederland gelden.

Voor gevaccineerde reizigers betekent dit specifiek dat je vanaf aankomende woensdag 48 uur voor aanvang van je reis een PCR-test moet doen of 24 uur voor aanvang van je reis een sneltest. Verder geldt er een quarantaineplicht voor ongevaccineerden die uit bepaalde landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, komen. De Jonge wil dat deze regel ook gaat gelden voor de reizigers die wel gevaccineerd zijn.

Welke landen horen niet bij de Schengenzone?

Normaal gesproken kunnen burgers uit de Europese Unie vrij reizen in de Schengenzone. Belangrijk om rekening mee te houden is echter dat niet alle landen die bij de EU horen ook onder de Schengenzone vallen en andersom horen niet alle landen die onder de Schengenzone vallen bij de EU.

Hoe zit dit precies? De volgende Europese landen horen niet bij de Schengenzone: Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Roemenië en Ierland. Andersom horen deze landen wel bij de Schengenzone, maar niet bij de EU: Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en IJsland.

De Jonge liet verder weten dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn om aan het Europese coronacertificaat een negatieve testuitslag toe te voegen. Dan zou je naast je QR-code voor je vaccinaties tegen corona ook een QR-code voor een recente negatieve testuitslag moeten hebben. Of deze mogelijkheid ook geïmplementeerd gaat worden, is nog even afwachten. De Jonge heeft laten weten hierover eerst te willen overleggen met zijn collega’s in de EU.

OMT wil onderzoek na verdwijnen kwartier wachttijd na coronavaccinatie

Nederland verkeert vanaf vandaag weer in een strenge lockdown om zo hopelijk de verspreiding van de omikronvariant af te remmen. Het Outbreak Management Team wil graag dat er onderzoek gedaan wordt naar de wachttijd van een kwartier die na afloop van de coronavaccinatie gehanteerd wordt. Als deze wachttijd zou verdwijnen, kunnen namelijk meer mensen sneller een boosterprik krijgen. De Jonge liet weten dat hij hierover momenteel advies aan het inwinnen is.

Het is nu nog de norm om na afloop van je vaccinatie tegen het coronavirus een kwartiertje te wachten op de vaccinatielocatie. Dit om mensen in de gaten te kunnen houden en te kunnen helpen als ze eventueel een allergische reactie op de prik krijgen. De wachttijd is in het leven geroepen door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zo meent het RIVM.

De Jonge: ‘Niet gebruikelijk om wachttijd na vaccinatie af te schaffen’

Nu de boostercampagnes volop lopen en van alle kanten extra prikkers (o.a. militairen) ingezet worden, wil het OMT kijken of het proces nog sneller kan. Dit zou kunnen als de wachttijd van een kwartier niet meer aangehouden hoeft te worden. De Jonge liet gisteren zelf nog weten eigenlijk niet van de verplichte wachttijd af te willen. „Nee daar ga ik niet mee stoppen. En trouwens, juist de deskundigen zeggen: doe dat ook niet. Ook internationaal is dat niet gebruikelijk om dat te doen.”

Toch lijkt dit niet helemaal te kloppen. Het blijkt namelijk dat de wachttijd na afloop van een coronavaccinatie in het Verenigd Koninkrijk eerder deze maand al geschrapt is. De Britten menen namelijk dat mensen een kwartier laten wachten na hun vaccinatie meer kwaad dan goed doet. Het zorgt er namelijk voor dat er minder mensen gevaccineerd kunnen worden.

Britten die een prik krijgen met Pfizer/BioNTech en Moderna hoeven na vaccinatie dus geen kwartier meer te wachten. Wel wordt hen geadviseerd om een kwartier na de prik nog niet zelf te rijden. Inmiddels heeft meer dan de helft van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk de boosterprik al gehad.