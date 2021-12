Kijkers Even Tot Hier genieten van huldiging Dick Jaspers: ‘Lach in donkere dagen’

Maar liefst 2,3 miljoen mensen zagen hoe biljartkampioen Dick Jaspers zijn eigen huldiging kreeg in het programma Even Tot Hier. Jaspers pakte zijn vijfde wereldtitel driebanden in hetzelfde weekend als de eerste wereldtitel van Max Verstappen. Dat moest natuurlijk even gevierd worden met een dikke knipoog naar de horde BN’ers die vooral zichzelf vastlegde tijdens de winst van Verstappen en een nieuwe freestyle rap van Ali B.

Ook de laatste aflevering van het seizoen van Even Tot Hier kreeg veel lof. Niels van der Laan en Jeroen Woe hadden een parodie gemaakt op de belletjes die Hugo de Jonge eerder kreeg tijdens de persconferentie. Toch was de huldiging van Dick Jaspers het echte hoogtepunt van de avond.



Niels en Jeroen hebben nog wat laatste woorden voor Hugo voordat hij plaats moet maken voor een nieuwe minister van volksgezondheid. Toedeloe!#ETH #eventothier #eventothier2021 pic.twitter.com/D7fLOaq6WY — Even Tot Hier (@eventothier) December 18, 2021

Knipoog naar huldiging Max Verstappen

Jaspers won vorig weekend zijn vijfde wereldtitel driebanden. Zijn overwinning werd echter ondergesneeuwd door Max Verstappen, die in Abu Dhabi zijn eerste Formule 1-wereldtitel pakte. Om de biljartkampioen toch de huldiging te geven die hij verdiende, besloot Even Tot Hier er een te organiseren in Sint Willebrord, de woonplaats van Jaspers.

Hierbij kon een knipoog naar de wereldtitel van Verstappen echter niet ontbreken. Dus ontving ook Jaspers verschillende video’s van BN’ers als Do, Daphne Deckers en Richard Krajicek, die hem feliciteerden met zijn vijfde wereldtitel. Wat natuurlijk helemaal niet kon ontbreken was een video van Gordon die zichzelf vastlegde terwijl hij naar de wedstrijd van Jaspers keek. Tijdens de race van Verstappen leken de BN’ers immers ook meer aandacht te hebben voor het vastleggen van zichzelf dan voor de race an sich.

Lof voor Even Tot Hier

De kers op de taart was het optreden van Ali B. Hij hield Jaspers staande om ook hem voor de camera van een freestyle rap te voorzien, net zoals hij dat in Abu Dhabi voor Verstappen had gedaan. Kijkers genoten massaal van deze laatste aflevering. „Zo leuk dit item voor Dick Jaspers. Heel sportief ook van die BN’ers”, laat iemand op Twitter weten. Veel anderen lijken het hiermee eens te zijn. Een beetje zelfspot valt zeker in de smaak.



Hahaha, onze BN-ers hebben wel zelfspot hoor! Iedereen die zichzelf filmde bij Max een fimpje gemaakt voor Dick Jaspers. #EvenTotHier — Mira (@Mira_istekort) December 18, 2021



😂 ‘Even tot hier’ echt zo goed gemaakt. Ali B die Dick Jaspers zojuist toe rapt, een van de vele momenten waar ik werkelijk hard om moest lachen. Maar ook inhoudelijk is het programma zo knap gemaakt, petje af. #eventothier pic.twitter.com/J7qavzc5JR — Wilbert Mutsaers (@wilbertmutsaers) December 18, 2021



Geweldig briljant! Dick Jaspers gehuldigd door BN-ers die een selfie met Max Verstappen hadden gepost. 😂#eventothier — Yoyce Banh (@YoyceB) December 18, 2021



Ook Ali B kan er wel om lachen. „Hey Dick Jaspers, gefeliciteerd en #eventothier bedankt voor een lach in donkere dagen”, schrijft hij.



Heyy Dick Jaspers gefeliciteerd❤️❤️❤️ 😂 en #eventothier bedankt voor een lach in donkere dagen ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/67bcZlreen — Ali B (@AliBouali) December 18, 2021



