Veiligheidsregio’s bezorgd om honderden jongeren die Duitse discotheken onveilig maken

Veiligheidsregio’s in Oost-Nederland maken zich zorgen om de grote groepen jongeren die wekelijks met partybussen de grens over gaan om vlak over de Duitse grens te feesten. Ze staan over het algemeen opgepropt in bussen zonder mondkapjes en kunnen het coronavirus makkelijk mee terugnemen naar Nederland. Eind november bleek uit cijfers van de GGD dat twintig procent van alle besmettingen in Twente zich in de leeftijdsgroep van 10- tot 19-jarigen bevond.

Waar bij ons alles dichtgaat om vijf uur in de avond, is het feestje voor veel Nederlandse jongeren in de grensregio’s dan nog niet eens begonnen. Zij verzamelen zich namelijk in groten getale bij tankstations aan de Nederlandse grens om vervolgens met partybussen van een taxi- en touringcarbedrijf de grens over te gaan. Deze bussen worden zo volgepropt dat zelfs in het gangpad nog mensen staan. Op een zaterdagavond werden er ongeveer 450 Nederlandse tieners naar verschillende Duitse discotheken gebracht.

Geen mondkapjes

In de bus draagt niemand een mondkapje. Een chauffeur die de feestgangers de grens over brengt stelt in gesprek met RTV Oost ‘dat het geen openbaar vervoer is, maar besloten vervoer’. In Nederland is een mondkapje in principe gewoon verplicht, maar de chauffeur meent dat er in Duitsland andere regels gelden. Het is volgens hem in Duitsland niet meer verplicht om een mondkapje te dragen als je een coronabewijs hebt. Hij vindt het dan ook niet nodig om de tieners in Nederland nog een mondkapje te laten dragen, dat ze na het passeren van de grens weer af mogen doen.

Arco Hofland van de veiligheidsregio Twente reageerde al op het gegeven dat de tieners geen mondkapje dragen. „Daarmee doe je bewust iets niet, wat eigenlijk gevraagd wordt om te doen. Ik vind dat zeer verwerpelijk. Jongeren geven het heel gemakkelijk door, omdat er ook veel contacten zijn. Jongeren moeten zich dus heel goed realiseren waar ze mee bezig zijn.”

Duitse discotheken lokken jongeren met speciale feesten

De tieners in de partybussen worden onder meer naar de bekende discotheken Index en ZAK gebracht. Bij ZAK moeten de tieners sinds woensdag aan de 2G-plus-regel voldoen. Dit betekent dat ze gevaccineerd of hersteld van corona moeten zijn én daarnaast een negatieve test, die niet ouder is dan 24 uur, moeten kunnen laten zien. De Duitse discotheken spelen in op de vele Nederlanders die komen feesten en organiseren zelfs speciale feestavonden voor Nederlandse jongeren, zo valt ook veiligheidsregio IJsselland op. De regio wil graag wat doen, maar kan slechts machteloos toekijken.

„Het gaat om gesloten vervoer, dus we kunnen niks. Het mag volgens de regels, maar het moge duidelijk zijn dat dit zeer onwenselijk is. Bij landelijke overleggen tussen de veiligheidsregio’s komt dit probleem ook ter sprake. Het baart ons grote zorgen”, stelt Bianca de Greef van veiligheidsregio IJsselland tegenover De Stentor. Woordvoerster Carina Slooijer – Van der Veen voegt daaraan toe dat jongeren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. „In Duitsland gelden ook strenge coronaregels, hoewel die anders zijn dan hier. Wij snappen dat jongeren de behoefte voelen om erheen te gaan, maar wij roepen hen op om zichzelf af te vragen: is dit verstandig?” Grapperhaus: ‘Doe dit nou niet, volg onze adviezen’

Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus liet zich eerder al tegenover RTV Oost uit over de situatie. Hij stelde ‘dat wat de tieners doen verkeerd is’. „Doe dit nou niet, volg onze adviezen. Het gaat er alleen maar toe leiden dat je besmettingen veroorzaakt. Daar in Duitsland, of hier mee terugneemt naar Nederland. Volg onze adviezen. We zullen ons weer even in die vrijheden moeten insnoeren.”