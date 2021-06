We mogen weer! Dit zijn de versoepelingen die vandaag ingaan

Musea en bioscopen mogen vanaf vandaag de deuren weer openen. Het terras mag open zijn tot 22:00 uur en restaurants en cafés mogen nu ook binnen gasten ontvangen. Vandaag gaan deze en meer versoepelingen in en daarmee zet Nederland de derde stap richting het einde van de lockdown.

Deze versoepelingen zijn de derde stap van het openingsplan. Bijna alles mag weer open, hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Het zogenoemde ‘open, tenzij’. De nieuwe versoepelingen en voorwaarden, lees je hier.

Musea en bioscopen mogen weer open

En dat is goed nieuws voor de film- en kunst liefhebbers! Voor doorstroomlocaties zoals musea en monumenten geldt een maximum van één persoon per tien vierkante meter.

In normale bioscoopzalen en concertzalen mogen vijftig mensen naar binnen. Hiervoor moeten er wel vaste zitplaatsen worden toegewezen. Bij grotere zalen met meer dan 1000 zitplaatsen mogen 250 mensen naar binnen. Voor toegang is een reservering en gezondheidscheck verplicht.

‘De zuurstof van onze samenleving’

Minister Van Engelshoven zegt het volgende over de versoepelingen: „Wat hebben we dit lange tijd moeten missen. Kunst en cultuur is de zuurstof van onze samenleving, we kunnen niet zonder. Het verbindt, het ontroert of maakt ons aan het lachen. Eindelijk kan het publiek weer daadwerkelijk wegdromen bij al het moois dat de culturele en creatieve wereld ons te bieden heeft.

Ook al kunnen de instellingen nog niet zoveel publiek ontvangen zoals ze gewend waren voor de coronacrisis, dit is een hele belangrijke stap. Het biedt ook perspectief aan culturele en creatieve ondernemers die weer kunnen beginnen met inkomsten verwerven door mensen te laten genieten van kunst en cultuur.”

Versoepelingen voor horeca

De terrassen van horecagelegenheden mogen nu open blijven tot 22:00 uur. Reserveren is ook hierbij verplicht en er mogen maximaal 4 personen aan één tafel zitten. Binnen en op het terras geldt een maximum van vijftig personen.

Ook voor het afhalen en bezorgen van eten en drinken zijn versoepelingen. Dat kan nu van 06:00 uur tot 01:00 uur. Discotheken, clubs en andere uitgaansgelegenheden blijven voorlopig gesloten.

Meer thuisbezoek

Ook voor thuisbezoek worden de regels versoepeld. Er mogen nu vier personen per dag langskomen in plaats van de eerdere twee personen. Het advies van de overheid hierbij is: „Was altijd bij binnenkomst de handen en houd 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin.” Kinderen tot en met 12 jaar worden hierin niet meegerekend.

De maximale groepsgrootte buiten ook wordt opgehoogd naar vier personen. Ook hierbij moet de standaard 1,5 meter afstand worden bewaard. Ook bij groepsvorming buiten worden kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

Buiten sporten en competitiewedstrijden

Er mag weer buiten worden gesport. Voor volwassenen geldt een maximum van vijftig personen per groep, hierbij hoeft geen 1,5 meter afstand meer worden bewaard.

Competitiewedstrijden zijn voor jongeren onder de 17 jaar weer toegestaan. Hierbij mag geen publiek bij aanwezig zijn. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen. Wel mogen zij onderlinge wedstrijden spelen met sporters van dezelfde club. Kleedkamers, douches en sportkantines mogen ook weer open. Binnen is een mondkapje verplicht, deze mag af tijdens het sporten.

Gemengde reacties op versoepelingen

Op Twitter verschijnen vandaag veel tweets over de versoepelingen. De reacties zijn gemengd, zo is iemand „zo blij” dat de de versoepelingen ingaan. Iemand anders zegt „Ik houd mijn hart vast met al die versoepelingen”.



OMG ZO BLIJ MET DEZE VERSOEPELINGEN 🥺😍 — Mirella (@mirella_49) May 28, 2021



Je weet dat het de goede kant op gaat wat betreft de versoepelingen als de pannenkoekenboot weer voorbij vaart pic.twitter.com/Ojd2GyDb49 — Marieke Klip (@Marieke_K) June 5, 2021



Ik hou stiekem wel een beetje mijn hart vast met al die versoepelingen — maïté🕊 (@m_deschuytter) June 4, 2021



