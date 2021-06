‘Nederlandse delegatie in Syrië om IS’ers op te halen’

Nederlanders die banden hebben met Islamitische Staat (IS) worden in Syrië overgedragen aan vertegenwoordigers van Nederland. In Nederlandse delegatie zou in het noorden van Syrië zijn om Nederlandse IS-gangers op te halen, melden Koerdische media.

Volgens persbureau AFP liet een Koerdische vertegenwoordiger weten dat de officiële overdracht „van IS-burgers aan de Nederlandse autoriteiten zaterdagochtend zal plaatsvinden in de plaats Kamishli.” Het gaat volgens een betrokken functionaris in elk geval niet om mensen die als strijders actief zijn geweest voor de terreurorganisatie, maar om hun vrouwen en kinderen.

Tientallen Syrië-gangers en hun kinderen vast in detentiekampen

Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk. Lokale media melden dat het om één vrouw en drie kinderen gaat. Volgens cijfers van inlichtingendienst AIVD zitten er momenteel nog zo’n 45 Nederlandse mannen en vrouwen en 75 kinderen vast in Syrische detentiekampen.



Eerste beelden van aankomst van NLse #IS-vrouw op de plek in noord-Syrie waar overdracht plaatsvindt van Koerdische autoriteiten naar Nederlandse delegatie. pic.twitter.com/uMSAzSywFr — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) June 5, 2021



Iets meer details: 1 NLse #IS-vrouw en haar twee zoontjes + een meisje zonder ouders. https://t.co/BehCcCzXDI — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) June 5, 2021

Tijdens de Syrische burgeroorlog trokken ook buitenlanders naar Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. De Koerden hebben veel buitenlandse IS’ers gevangengenomen. Ze hebben buitenlandse overheden opgeroepen om hun burgers te repatriëren, maar veel landen voelen daar weinig voor.

Kamer reageert bezorgd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op de berichten in te kunnen gaan. In de Kamer wordt ondertussen bezorgd gereageerd. „Als dit waar is, hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem”, twittert PVV-leider Geert Wilders. „Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van ISIS hierheen halen.” CDA-Kamerlid Anne Kuik wil „zo snel mogelijk opheldering”.



Als dit waar is hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem. Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van ISIS hierheen halen. Die terreurvrouwen hebben hun recht verspeeld ooit nog voet op NL-se bodem te zetten!https://t.co/IAu53U1YsO — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 5, 2021

Het repatriëren van IS-gangers is al jaren een ingewikkelde kwestie. Het kabinet vindt dat het gevaarlijk is om de vrouwen en kinderen op te halen omdat de vrouwen bij terugkeer een gevaar voor de samenleving zouden kunnen vormen. Maar het OM wil deze mensen juist wel naar Nederland halen om ze hier te kunnen berechten. Sommige vrouwen zitten al jaren met hun ki deren in de detentiekampen. Toen IS steeds meer grondgebied verloor, gaven zij zich over. Het Kalifaat viel uiteindelijk in 2019.