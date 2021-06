Politie Turkije gebruikt traangas tegen deelnemers Pride Istanboel

De Turkse politie heeft met geweld een Pride-parade in de stad Istanboel neergeslagen. Onder meer traangas is gebruikt om de deelnemers uit elkaar te drijven. Daarnaast is op foto’s te zien hoe deelnemers opgejaagd worden door de politie. Zeker zo’n twintig deelnemers, waaronder een fotograaf van een persbureau, zijn aangehouden, zo meldt persbureau Reuters.

Op beelden van Reuters is te zien hoe de ME deelnemers van de Pride-parade over de grond sleept. De deelnemers liepen met regenboogvlaggen door de straten van Istanboel als onderdeel van een Pride-event.



Turkije verbood al eerder Pride-evenementen

De afgelopen jaren hebben de Turkse autoriteiten met regelmaat Pride-evenementen verboden. Voordat dit gebeurde namen soms wel duizenden mensen deel aan de Pride-parade in Istanboel.

Turkije staat al lang op de lijst om deelnemer van de Europese Unie te worden. Het toelatingsproces verloopt echter moeizaam. Dat heeft onder meer te maken met de mensenrechtensituatie in het land.



Blijft opmerkelijk hoe bang de macht hier is. Duizenden en duizenden oproeragenten op straat, de halve binnenstad afgesloten, metro dicht, betogers en pers in elkaar meppen. Allemaal om… ja, om wat eigenlijk? 🌈 https://t.co/VnpNJaDzD0 — Olaf Koens (@obk) June 26, 2021



Het laatste deel van de #pride hier in Istanbul trekt door mijn straat. Ik ga kijken, krijg direct de volle laag traangas. Zit nu met een stuk of twintig hoestende en huilende mensen in een trappenhuis pic.twitter.com/HjNlutKy46 — Olaf Koens (@obk) June 26, 2021

Afgelopen week sprak een meerderheid van de leiders van de Europese Unie zich nog uit tegen Hongarije. Daar is een nieuwe wet aangenomen die de ‘promotie’ van homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt.

Statement tegen nieuwe wet Hongarije

Premier Mark Rutte stelde eerder al keihard ‘dat Hongarije niets meer te zoeken heeft in de Europese Unie als het land zich zo anti-LHBTI blijft gedragen’. Ook in het EK-voetbal blijft het onderwerp Pride terugkeren. Zo wilde Duitsland de Allianz Arena in regenboogkleuren verlichten tijdens het duel met Hongarije. Nederland zal ook een statement maken tegen de wet van Hongarije. Zo zal D66-leider Sigrid Kaag zondag dertien regenboogvlaggen hijsen in Den Haag.

Op Schiphol zijn verder massaal regenboogvlaggen uitgedeeld aan de Oranjesupporters die het vliegtuig naar Boedapest pakten. Oranje speelt daar zondagavond een EK-duel tegen Tsjechië en men wil graag een Pride-statement maken door het Hongaarse voetbalstadion te vullen met regenboogvlaggen. Op de vlaggen staat in het Hongaars de tekst ‘liefde is voor iedereen’. Bovendien heeft aanvoerder Georginio Wijnaldum laten weten te spelen met een speciale band om zijn arm waarop staat ‘One Love’.