Britse gezondheidsminister Hancock breekt coronaregels door kussen collega en stapt op

De Britse gezondheidsminister Matt Hancock is opgestapt nadat hij in opspraak is geraakt wegens het breken van de coronaregels. Hancock heeft zich niet aan de social distancing-regels gehouden toen hij een collega kuste. In een brief aan de Britse premier heeft de Brit zijn ontslag ingediend, zo meldt BBC.

Hancock besloot eerlijk te zijn over de situatie. Hij gaf toe dat hij inderdaad de coronaregels van zijn eigen ministerie heeft gebroken. De gezondheidsminister zou een collega gekust hebben. In zijn brief aan de Britse premier, Boris Johnson, schreef Hancock ‘dat de regering het verschuldigd is aan de mensen die zoveel opgeofferd hebben tijdens de pandemie om eerlijk te zijn als ze ze in de steek gelaten heeft’.

Affaire met collega

De druk op de schouders van Hancock nam flink toe toen The Sun foto’s en een video publiceerde waarop te zien was hoe hij en zijn collega, Gina Coladangelo, aan het kussen waren. De foto’s werden genomen bij het ministerie van Volksgezondheid op 6 mei. Hancock en Coladangelo waren destijds beide getrouwd. De voormalig gezondheidsminister heeft, volgens de BBC, inmiddels zijn huwelijk van 15 jaar beëindigd. Zijn relatie met Coladangelo schijnt dan ook serieus te zijn.

Als gevolg van de foto’s ontstond er veel ophef. Verschillende groepen en partijen riepen op tot het ontslag van Hancock. De Brit heeft uiteindelijk zelf besloten om zijn ontslag in te dienen. Ook Coladangelo schijnt haar functie bij het ministerie van Volksgezondheid neer te leggen.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. pic.twitter.com/ahnqHy6yT9 — Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

In een video op Twitter heeft Hancock laten weten ‘dat hij langs is geweest bij de premier om zijn ontslag in te dienen’. „Ik begrijp de enorme offers die iedereen in dit land heeft gebracht, die jij hebt gemaakt. Degenen onder ons die deze regels maken, moeten zich eraan houden en daarom moet ik ontslag nemen”, stelde Hancock.

Hancock biedt excuses aan

In de ontslagbrief die Hancock in heeft gediend, schreef hij verder nog dat hij zijn excuses aanbiedt voor het breken van de regels. Ook bood hij zijn excuses aan, aan zijn familie en geliefden voor de situatie waarin hij ze terecht heeft laten komen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I have resigned as Health Secretary pic.twitter.com/eyWi1AA19i — Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

Britse premier Johnson heeft inmiddels gereageerd op het opstappen. De premier stelt ‘dat Hancock trots mag zijn op alles wat hij bereikt heeft, niet alleen tijdens de coronapandemie maar ook daarvoor’. „Ik ben dankbaar voor je steun en ik geloof erin dat jouw bijdrage aan de openbare dienst nog lang niet voorbij is.” Sajid Javid zal de functie van Hancock overnemen.