Hongaarse voetbalbond roept fans op zich te gedragen, UEFA onderzoekt gedrag Hongaarse fans

De Hongaarse voetbalbond heeft de Hongaarse voetbalfans met klem gevraagd zich te gedragen. Zondagavond wordt het laatste EK-duel in Hongarije gespeeld. In Boedapest zal Nederland het opnemen tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK.

Sandor Csanyi, voorzitter van de Hongaarse voetbalbond, wil dat de Hongaarse supporters de volksliederen van Tsjechië en Nederland respecteren. Ook roept hij de fans op om geen discriminerende opmerkingen te roepen die slecht kunnen zijn voor de reputatie van Hongarije.

Onderzoek UEFA gedrag Hongaarse voetbalfans

De UEFA doet momenteel al onderzoek naar racistisch gedrag van Hongaarse voetbalfans. Het gaat om de wedstrijden van Hongarije tegen Portugal, Frankrijk en Duitsland. Tijdens het duel tussen Hongarije en Frankrijk zouden Hongaarse voetbalfans apengeluiden hebben gemaakt naar de Franse spelers Kylian Mbappé en Karim Benzema. De vader van Mbappé komt uit Kameroen en Benzema heeft Algerijnse roots.

Tijdens de wedstrijd van Hongarije tegen Portugal zouden de Hongaarse voetbalfans ook al op een negatieve manier op zijn gevallen. Zo was er veel vijandigheid jegens Cristiano Ronaldo. Hongarije is in het verleden al veelvuldig gestraft door de voetbalautoriteiten wegens racistisch gedrag van de Hongaarse voetbalfans.

Regenboogvlaggen

Hongarije krijgt momenteel al veel over zich heen en nog een negatief incident met voetbalfans wil men dan ook het liefst vermijden. In het land is recent namelijk een wet aangenomen die de ‘promotie’ van homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt. Hier is met veel afschuw op gereageerd door onder andere de leiders van veel landen uit de Europese Unie. Premier Mark Rutte stelde al ‘dat Hongarije niets meer te zoeken heeft in de Europese Unie als het land zich zo anti-LHBTI blijft gedragen’.

Verwacht wordt dat ook de Nederlandse voetbalfans een statement gaan maken in het stadion in Hongarije. Op Schiphol zijn namelijk massaal regenboogvlaggen uitgedeeld aan Nederlandse Oranjesupporters die naar Hongarije vlogen. Op de vlaggen staat in het Hongaars de tekst ‘liefde is voor iedereen’. Het is de bedoeling dat deze vlaggen zondagavond, tijdens het duel met Tsjechië, volop in het stadion in Boedapest te zien zijn.