Boek over Johan Derksen komt 31 mei uit: ‘Alleen op tv heb ik een grote bek’

Voor de een langverwacht. De ander moet misschien niet dénken aan een boek over Johan Derksen. Maar die komt er wel. Op 31 mei verschijnt het werk met de even simpele als doeltreffende titel Derksen.

Een openhartig biografisch portret van een van de meest controversiële tv-sterren in Nederland. Zo wordt het boek over Johan Derksen door uitgeverij Overamstel aangekondigd.

Met verbazing kijken naar Johan Derksen

Al meer dan tien jaar lang kijken bestsellerauteur Michel van Egmond en interviewer Antoinnette Scheulderman van zeer nabij en in grote verbazing naar Johan Derksen. Een boek moest er dus ooit maar eens van komen. Samen schreven zij ook al de biografie van Patty Brard.



Michel van Egmond: 'Manuscript voor boek over Johan Derksen is naar de uitgeverij gestuurd' https://t.co/zdAu6Xj5hd #veronicainside pic.twitter.com/0lPIQ5KDb9 — Veronica Inside (@veronicainside) March 26, 2021

Van Egmond en Scheulderman schetsen een indringend portret van een man die bekend werd door zijn controversiële uitspraken op televisie. Johan Derksen heeft buiten het zicht van de camera’s echter ook veel andere kanten. Of, zoals hij in het op voorhand spraakmakende boek zelf zegt: „Ik heb alleen op tv een grote bek.”

Johan Derksen, de dood, de val en Akwasi

Alles komt aan bod in Derksen. Zijn successen als journalist en televisiester, maar ook zijn tragische jeugd en zijn misdragingen als voetballer. Zijn lange vriendschappen met Johan Cruijff en muzikant Harry Muskee en zijn diepe liefde voor de blues. Maar ook de vechtpartij met Van Morrison en zijn constante neiging tot choqueren. Johan Derksen staat uitgebreid stil bij de tragische dood van zijn eerste vrouw en bij zijn eigen val van de trap. Net als bij het krankzinnige eetpatroon dat hij erop nahoudt. Natuurlijk gaat het ook over de rel rond zijn Akwasi-grap en de verstrekkende gevolgen daarvan.



Johan Derksen maakte zojuist een grap over een corpulente meneer met een dikke neus: “Hij is ook CliniClown.” Dat is dus van hetzelfde niveau als de grap over Akwasi. Nul ophef natuurlijk.#veronicainside #cancelculture #deugbrigade — Erik (@eriknld) March 29, 2021

Reportages en interviews Johan Derksen

Michel van Egmond nam de reportages in dit boek voor zijn rekening. Hij bezocht met Derksen de plekken van diens jeugd. Ook bracht hij uren door in het doorrookte en met cd’s volgestouwde tuinhuis van de hoofdpersoon. Bovendien stond hij er met zijn neus bovenop toen achter de schermen van Veronica Inside een ruzie ontstond die bijna het einde van het programma betekende. Over dat programma en ook over de vaste gasten René van der Gijp en Wim Kieft schreef Van Egmond bestsellers.

Antoinnette Scheulderman interviewde Derksen een jaar lang met grote regelmaat en deed dat op een voor haar kenmerkende wijze. Vasthoudend, persoonlijk, prikkelend, vol mededogen en ook streng als het moet.

Het eindresultaat is een biografische schets van een van de meest besproken mensen in Nederland. Eentje die velen zullen vreten. Anderen willen hem het liefst zo snel mogelijk terzijde schuiven. Maar ja, dat hangt nu eenmaal aan Johan Derksen.