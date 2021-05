Syrische Hanin: van ster 5 mei-concert tot uitzetting uit ons land?

Hanin Al Kadamani (18) staat bij het 5 mei-concert in Carré vanavond tussen grote namen als Stef Bos, Maan, André van Duin en Claudia de Breij. Dat wordt voor de tiener ongetwijfeld prachtig. Maar of ‘prachtig’ voor Hanin en haar gezin binnenkort ook nog geldt, is maar zeer de vraag.

De familie komt oorspronkelijk uit Syrië en woont nu ruim vier jaar in Nederland. De gezinsleden Al Kadamini zijn verwikkeld in een slepende procedure: mogen zij blijven of worden zij ons land uitgezet?

Hanin en The voice of Holland

Hanin maakte veel indruk in het afgelopen seizoen van The voice of Holland. In de recensie-rubriek Blik op de Buis nam Metro het eind november al voor het meisje op. Erik Jonk schreef toen dat zij en haar familieleden een status in Nederland verdienen. „Hanin en familie wachten in spanning op een verblijfsstatus. Ze heeft alles op alles gezet om het in ons land goed te doen en spreekt werkelijk perfect Nederlands. Haar prachtige stem en het horen van haar verhaal zorgden voor een van die slik-momentjes die elk Voice-jaar voorbijkomen. Als je dan nog ‘enkeltje retour’ durft te twitteren… Nee, al ga ik er helemaal niet over, je kunt dit meisje niets anders gunnen dan dat zij voor altijd in Nederland mag blijven.”

Tweede aanvraag voor Hanin afgewezen

In de Telegraaf vertelt haar manager Joost Grootenhaar vandaag hoe de procedure er nu voor staat en dat is – voor Hanin – niet goed. „Een tweede aanvraag is afgewezen en er volgt nu een hoger beroep. Wij snappen de problematiek en dat er aan regels moet worden voldaan. Maar we hopen dat ze mogen blijven; de familie vindt Nederland een heel fijn land. Voor Hanin is het balanceren: de ene dag is zij druk met ambassades en advocaten, de andere dag met muziek.”

Het probleem voor het gezin El Kadamani is dat zij voor de vlucht naar Nederland enige tijd in Venezuela verbleven. Zij durfden dat hier in eerste instantie niet te melden. Nu is er een document uit Venezuela nodig en dat krijgt men maar niet voor elkaar.

Maar eerst het 5 mei-concert

Voor het toekomstprobleem voor Hanin weer op de eerste plaats staat, straalt zij vanavond eerst in Carré. The voice of Holland leverde haar geen finaleplaats, maar wel bijna 15.000 volgers op Instagram op. En optredens. Echter: voor publiek heeft zij nog nooit opgetreden. De studio van The Voice bleef leeg, net als Carré vanavond. Normaal gesproken wordt het 5 mei-concert in de gracht voor het koninklijk theater gehouden. Door het coronavirus verhuist het jaarlijkse tv-evenement op Bevrijdingsdag voor de tweede keer naar het theater. Publiek is niet toegestaan.



Hanin zingt vanavond Imagine van John Lennon. De zangeres zegt: „Ik voel de tekst heel erg. Het gaat in zeker zin ook over wat ik heb meegemaakt.” Over vrijheid heeft de Syrische ook een mening. Uiteraard zou je in haar situatie bijna zeggen: „Voor mij is vrijheid dat je mag zijn wie je bent, je kunt kiezen wie je om je heen hebt en je je dromen mag laten uitkomen. Ik wil graag groter worden in de muziek en mensen mijn stem laten horen. De droom zou compleet zijn als mijn familie en ik in Nederland mogen blijven.”

Hanin heeft vanavond ook een item met zangeres Maan.



Het 5 mei-concert is een onderdeel van het programma NOS Bevrijdingsdag 2021 en te zien om 20.35 uur op NPO 1.