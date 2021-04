Nu 332.000 besmettingen India: ziekenhuizen slaan alarm over zuurstoftekorten

Gisteren meldde India een nieuw wereldwijd corona-dagrecord en het gaat helemaal niet goed daar. Nu zijn ook nog eens een zuurstoftekorten in ziekenhuizen.

Steeds meer Indiase ziekenhuizen slaan alarm over tekorten aan medische zuurstof. Die is nodig om ernstig zieke coronapatiënten te behandelen. Sommige staten hebben uit voorzorg gewapende bewakers ingezet om zuurstofvoorraden te beveiligen. Ook wordt uit andere landen ‘zuurstof’ geïmporteerd, dat hopelijk op tijd komt.



Positive News

Govt of India is importing 23 mobile oxygen generation plants .These plant will be air-lifted from Germany immediately. — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) April 22, 2021

Corona in India

Het aantal coronapatiënten in India stijgt de afgelopen weken explosief. Het land maakte vandaag melding van ruim 332.000 nieuwe besmettingen, de hoogste dagelijkse stijging die wereldwijd ooit is vastgelegd. Ziekenhuizen klagen over tekorten aan bedden, zuurstof en geneesmiddelen en zien zich soms genoodzaakt om patiënten te weigeren.

Het Sir Ganga Ram-ziekenhuis in Delhi vroeg de autoriteiten vrijdagochtend om hulp. Er zou nog voor twee uur aan zuurstof zijn en daardoor liepen tientallen patiënten gevaar. Daarop kon snel nieuwe zuurstof worden geleverd.

Bij andere ziekenhuizen verliep dat minder voorspoedig. De topman van het Shanti Mukand-ziekenhuis in Delhi vertelde geëmotioneerd hoe patiënten noodgedwongen naar huis gestuurd moesten worden. Door de zuurstoftekorten konden artsen niets voor ze betekenen.

Eerder nog laag aantal besmettingen

Het leek eerder dit jaar nog de goede kant op te gaan met de corona-uitbraak in het 1,3 miljard inwoners tellende land. Toen zakte het aantal dagelijkse besmettingen soms onder de 10.000, een fractie van de honderdduizenden besmettingen met het coronavirus die tegenwoordig dagelijks worden gemeld.

Het was onduidelijk waarom het aantal besmettingen eerder zo laag lag. Onderzoekers concludeerden na bloedonderzoek dat veel Indiërs al antilichamen in hun bloed hadden. Dat leidde tot speculatie dat mogelijk sprake was van „groepsimmuniteit”. Ook werd geopperd dat de relatief jonge bevolking mogelijk weerbaarder was tegen het virus.

Premier sprak honderdduizenden mensen toe

Toen de situatie onder controle leek, lieten de autoriteiten de teugels vieren. Er konden weer grote bijeenkomsten worden gehouden. Het ging om religieuze festivals, bruiloften, sportwedstrijden en ook op boerenprotesten kwamen veel mensen af. Premier Narendra Modi sprak op een verkiezingsbijeenkomst honderdduizenden mensen toe.

Critici verwijten de regering dat ondertussen weinig is gedaan om ziekenhuizen voor te bereiden op een nieuwe coronagolf. India exporteerde juist tientallen miljoenen coronavaccins naar andere landen. De regering heeft inmiddels de vaccinexport beperkt.



Discussed the COVID-19 situation with Chief Ministers of the states seeing a surge in infections. We discussed the steps being taken to strengthen the fight against the pandemic. https://t.co/vE3UAHXmMr — Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2021

Modi voert inmiddels koortsachtig overleg over de crisisaanpak. Hij had voor vandaag meerdere topbijeenkomsten op de agenda staan over de tekorten aan zuurstof en medicijnen. Een groeiend aantal landen wacht verdere ontwikkelingen in India niet meer af. Inmiddels heeft ook Canada bekendgemaakt het vliegverkeer met India stil te leggen.

Als je onderstaande beelden ziet, denk je misschien dat ze uit 2019 komen, maar ze zijn deze maand gemaakt. Het kan op veel woede van inwoners rekenen.



