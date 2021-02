Dit is het belangrijkste nieuws van dinsdag 9 februari

Dit is het belangrijkste nieuws van dinsdag 9 februari. Lees je dit, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Schaatskoorts

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden blijft bij hun standpunt: Een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. Gister klonken veel geluiden over een mogelijke ‘alternatieve’ Elfstedentocht. Recreatief schaatsen op natuurijs is wel toegestaan.

#Freebritney

Verschillende Hollywoodsterren hebben hun steun uitgesproken aan Britney Spears na het zien van documentaire Framing Britney Spears. The New York Times maakte de docuserie over onstuimige leven van de zangeres. Haar mentale problemen, haar reputatie in de media en bizarre leefsituatie gedomineerd door haar vader, komen aan bod.



Watched #FramingBritneySpears last night. Just WOW. If there is one take away I got from it. Is that this wouldn’t have happened to Britney if she were a man… it’s absolutely infuriating. And I just want them to #FreeBritney — Shea Couleé (@SheaCoulee) February 8, 2021

Koudste nacht

De winterse temperaturen in Nederland zorgen dat de nacht van maandag op dinsdag de koudste was sinds 2013. Met een minimumtemperatuur van 15,4 graden in Hupsel, in de Achterhoek, was het voor Nederlandse begrippen extreem koud. Op 16 januari 2013 werd het in Herwijnen in Gelderland -18.



