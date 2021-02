Toppunt van koudheid: Burgers’ Zoo haalt pinguïns naar binnen

Het is zelfs zó koud dat Burgers’ Zoo de jonge en ‘vrijgezelle’ pinguïns naar binnen heeft gehaald en de dieren bij de kachel heeft gezet.

Koninklijke Burgers’ Zoo heeft vijftien jonge en andere partnerloze zwartvoetpinguïns naar binnen gehaald vanwege de langdurige kou in combinatie met de stevige nachtvorst. De vijftien dieren waar het om gaat, hebben geen eigen rotshol ter beschikking.

Pinguïns bij de warme kachel



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat je zegt “Brrrrrrr het is zó koud, zelfs pinguïns moeten opwarmen 🥶” en dat ‘t dan ook echt zo is. 🐧 https://t.co/sZ3x8UCepd — Corrie (@Corr1e) February 9, 2021

Het Arnhemse dierenpark heeft de dieren gevangen om ze ergens anders in het park bij de warme kachel mildere tijden te laten afwachten. In de kolonie zwartvoetpinguïns vormen de volwassen vogels in principe paartjes voor het leven, die gezamenlijk broeden in een rotshol en dit ook verdedigen richting nieuwkomers.

Jonge en andere partnerloze dieren hebben meestal wat geduld nodig voordat ze erin slagen een eigen partner én rotshol te bemachtigen. Aangezien langdurige kou in combinatie met stevige nachtvorst wordt voorspeld, haalt Burgers’ Zoo de vijftien jonge en partnerloze vogels uit voorzorg naar binnen.

Wilde pinguïns

Vanwege het hardnekkige misverstand dat alle zeventien pinguïnsoorten in het wild in de kou zouden leven, doet dit nieuwsbericht „wellicht menig wenkbrauw fronsen”, stelt het dierenpark. „Zwartvoetpinguïns leven langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië en zijn de huidige extreme winterse omstandigheden van nature niet gewend.” Slechts drie à vier soorten wonen het hele jaar door op het ijscontinent Antarctica.

Het is overigens niet de eerste keer dat de pinguïns naar binnen worden gehaald. Op 3 februari 2012 koos het dierenpark hier ook al voor.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Te koud voor de pinguïns: Vrijwel alle zwartvoetpinguïns van Burgers' Zoo in Arnhem zijn vrijdagmorgen gevangen … http://t.co/nyKUzwZY — Atlas Reizen (@AtlasReisbureau) February 3, 2012

‘Brrrr’

„Dat je zegt “Brrrrrrr het is zó koud, zelfs pinguïns moeten opwarmen, en dat ‘t dan ook echt zo is”, reageert een Twitteraar op het bericht van Burgers’ Zoo, met een pinguïn-emoji en een bevroren smiley erachter. Een ander vindt het hartstikke knus voor de dieren. „Gezellig binnen bij de kachel” en ene Jantje schrijft: „Cirkeltje rond.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gezellig binnen bij de kachel https://t.co/KQqJ36zDBU — Danny Oosterveer (@DannyOosterveer) February 9, 2021