Fans breken wereldrecord LEGO met bouwwerk van 150 miljoen steentjes

Een groep van vijftig fervente LEGO-fans heeft een record gebroken. Zij bouwden samen in drie jaar ’s werelds grootste LEGO-bouwwerk. Op het YouTube-kanaal van Guinness World Records krijgen we een voorproefje.

Toffe LEGO-sets voor volwassenen uit zijn – het heeft vast met corona te maken – hartstikke populair. Met de bouwwerken kun je heel wat avondklok-avonden zoet zijn. Dat LEGO zo’n (teruggekeerde) hit is, bleek ook uit het succes van het tv-programma LEGO Masters op RTL 4.

Record: grootste LEGO-bouwwerk ooit

Je hebt echter altijd diehard fans die hun LEGO-creaties naar een hoger niveau tillen. Het toppunt? Een Lord of the Rings-diorama dat letterlijk een nieuw record betekent.

Het Guiness Book of World Records heeft namelijk officieel ’s werelds grootste LEGO-bouwwerk gecertificeerd. Het record is dit jaar gebroken door een team van vijftig designers, die samen met 150 miljoen plastic steentjes Middle-earth hebben nagebouwd. Van het iconische Black Gate uit de films tot de Pelennor Fields: het aantal herkenbare details is eindeloos.

Daar deed het team maar liefst drie jaar over. Maar goed, dan heb je ook wat. In de onderstaande fly-over video krijg je een uitgebreide tocht door hun immense bouwwerk. Er in het echt omheen lopen zit er voorlopig helaas nog even niet in. Het resulterende record-landschap staat namelijk in Shenzhen, China.

Op tijd voor Lord of the Rings

Zie je het zelf wel zitten om dit record te breken? Als je nu begint met bouwen, dan ben je hopelijk klaar tegen de tijd dat de nieuwe Lord of the Rings-serie van Amazon uitkomt. Daar wordt op dit moment namelijk hard aan gewerkt. Overigens is die televisieserie zelf ook goed voor een record: het wordt de duurste serie ooit. Zelfs Game of Thrones verbleekt erbij. Onlangs werd de setting van de show onthuld: duizenden jaren voor de films.