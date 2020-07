‘Verschil in reisadviezen is niet aan de consument uit te leggen’

Het is ook wel een beetje verwarrend wanneer het ene land het andere land van geel naar oranje laat gaan, en een ander land dat niet doet. Topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR pleit daarom voor het instellen van een Europees reisadvies voor buitenlandse reizen.

Dat heeft hij gezegd in een interview met vakmedium TravMagazine.

Reisadvies Kroatië

Met zijn opmerkingen reageerde Oostdam op de situatie dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Kroatië deze week niet heeft aangepast, en Nederland wel. „Dit is inderdaad aan de consument niet uit te leggen. Het zou daarom goed zijn als dit soort reisadviezen op Europees niveau worden genomen.”

Reisadvies #Kroatië: Op dit moment is in Kroatië de besmettingsgraad van het coronavirus toegenomen. De kleurcode van het land is daarom aan gepast van ‘geel’ naar ‘oranje’. Reis alleen naar Kroatië als dat noodzakelijk is. Meer informatie: https://t.co/NTeyj9FFVp pic.twitter.com/Vkht6TPdDW — 24/7 BZ (@247BZ) July 21, 2020

Gevraagd naar de kritiek op het besluit van het ministerie zegt Oostdam dat Buitenlandse Zaken „leading” is in dit soort gevallen. „Buitenlandse Zaken heeft contact met het RIVM en gezondheidsinstanties. We moeten er als reissector van uit kunnen gaan dat BZ zich op betrouwbare informatie baseert. We hebben geen bewijs van het tegendeel. Er schijnt in Kroatië weinig op het virus getest te worden en van de weinige tests die er zijn, is de score vier keer hoger dan in Nederland. Er schijnen ook weinig maatregelen te zijn om verspreiding te voorkomen. Drukbezochte bars en disco’s zijn gewoon open.’

Het reisadvies voor Kroatië veranderde gistermiddag vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land van geel naar oranje, waardoor alle niet-noodzakelijke reizen afgeraden worden. Reisorganisaties voeren dan geen reizen meer uit naar de bestemming en hebben bij een pakketreis of samengestelde reis de verplichting om reizigers te repatriëren.

Is er iemand die kan uitleggen waarom een land als #kroatie (25 besmettingen laatste 24 u) code oranje krijgt en #Frankrijk #Spanje #verenigdkoninkrijk of #Nederland met veel hogere aantallen besmettingen per dag nog geel zijn??? @rivm @nos @BuZaTweedekamer #Corona — Rinske de Waard (@Rinskedewaard) July 21, 2020

TUI

Oostdam schat dat er momenteel tussen de 1500 en 2000 Nederlanders in Kroatië zijn die een vakantie hebben geboekt via een bij de ANVR aangesloten reisorganisatie. Via TUI zijn op dit moment 600 Nederlanders in Kroatië op vakantie en onder meer TUI haalt deze week vakantiegangers op. Volgens Oostdam is het lastig om aan te geven hoeveel Nederlanders meteen terug willen.

Waarschijnlijk zitten er in Kroatië ook veel Nederlandse kampeerders die met eigen vervoer zijn gekomen. Zij hoeven hun vakantie niet direct af te breken. Mensen die nog in Kroatië zijn, worden bij terugkeer door de Nederlandse overheid „dringend” verzocht veertien dagen in quarantaine te gaan.

Verwachting

Het maakt niet uit waar je bent. ( in Nederland of in het buitenland) het maakt wél uit hoe je je gedraagt! @anvr https://t.co/ACvyl0i4iH — frank oostdam (@frankoostdam) July 22, 2020

Oostdam zegt te verwachten dat bestemmingen vaker, al dan niet gedeeltelijk, op oranje zullen gaan. „Het zal meer gebeuren, maar dat geldt zeker ook voor Nederland zelf. Het zijn niet de toeristen die zich misdragen, maar het is de lokale bevolking zelf die zich niet aan de regels houdt. Dat zeg ik tegen iedereen die het horen wil.” In Nederland zijn de stranden „bomvol en struikel je over de mensen”, vervolgt hij, „terwijl je in Griekenland op een bijna leeg strand zit.”

