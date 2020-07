Recordaantal besmettingen Hongkong: ‘Niemand zeurt over de regels’

Het ging al die tijd best wel goed in Hongkong wat corona betreft, met relatief weinig besmettingen (2132) en ‘maar’ veertien doden tot nu toe. Maar de miljoenenstad heeft vandaag melding gemaakt van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen.

Nog eens 113 mensen bleken het virus te hebben. Minister van Volksgezondheid Sophia Chan waarschuwt dat sprake is van een kritiek moment voor de Aziatische metropool en roept inwoners op alle onnodige uitstapjes af te blazen.

Niet onveilig

„Wij zitten hier vooral heel veel binnen, ik heb het gevoel dat mensen hier voorzichtiger zijn dan in Europa”, vertelt Peter. Hij woont met zijn vrouw op Discovery Bay en mijdt de stad zo veel mogelijk. Gisteren is hij er voor de eerste keer in weken weer eens even geweest om buiten de deur te lunchen, maar echt onveilig voelde hij zich niet. „Iedereen heeft bijna overal een mondmaskertje op, dat wordt nu ook echt verplicht.”

Ook wordt zo’n beetje overal waar je naar binnen wil, je temperatuur opgemeten. Iets wat bij 35 graden buiten nog weleens tot ‘verkeerde lichaamstemperaturen’ kan leiden, weet hij inmiddels. „We wilden een lekkere bowl ramen noodles eten, toen bij de ingang mijn temperatuur op 39, 5 werd gemeten… Dat kan nooit! riep ik meteen uit.” Binnen was het „ijskoud door de airco, dus bij de tweede meting was m’n temperatuur al meteen een stuk later en mocht ik naar binnen.”

Dat er nu dagelijks ruim honderd nieuwe besmettingen bijkomen, is wat hem betreft niet meteen uitermate zorgwekkend. „Vergeleken met het westen, gaat het hier nog steeds goed. Zo relativeer ik dat voor mezelf.”

Gehoorzaam

De regels zijn nu aangescherpt en dat ziet hij onder meer terug in de bars en restaurants, want die sluiten nu om zes uur ’s avonds de deuren. „Maar niemand die je erover hoort zeuren. Er wordt hier helemaal niet moeilijk gedaan, mensen houden zich gewoon aan de regels.” Iets wat toch wel even anders is in Nederland en andere landen, waar steeds meer tegengeluiden klinken en de 1,5 meter steeds kleiner lijkt te worden. Maar niet in Hongkong, waar inwoners nog steeds ‘braaf’ aan social distancing doen, als ze buiten zijn. „Maar eigenlijk zit iedereen hier nog steeds zo veel mogelijk binnen, dat blijft het veiligste.”

Deuren sluiten

#VIDEO Hong Kong police used pepper spray to disperse small groups of demonstrators and reporters inside a mall at a rally marking the one-year anniversary of an attack on pro-democracy protesters at a metro stationhttps://t.co/wi0TCyON0j pic.twitter.com/iUyzrFbXqi — AFP news agency (@AFP) July 22, 2020

De corona-uitbraak in de miljoenenstad die nu ook roerige politieke tijden meemaakt, leek vorige maand nog onder controle te zijn, maar inmiddels grijpt het virus weer om zich heen. De autoriteiten zien zich daardoor genoodzaakt de regels weer aan te scherpen. Inwoners moesten al mondkapjes dragen in het openbaar vervoer en die verplichting gaat morgen ook gelden in openbare gebouwen. Ook kregen sommige bedrijven onlangs opdracht de deuren weer te sluiten.

Virus in Hongkong

Uit de laatste cijfers komt naar voren dat veel patiënten het virus in Hongkong oplopen. Slechts 8 van de 113 mensen die besmet bleken te zijn, namen het virus mee uit het buitenland. Het gaat volgens lokale media onder meer om reizigers uit de VS en de Filipijnen. Bij tientallen mensen die in de metropool besmet raakten, kon niet meer worden achterhaald waar dat precies gebeurde.

