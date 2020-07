Partijen vliegen elkaar in de haren tijdens fel racismedebat

Het racismedebat in de Tweede Kamer leidt vooral tot harde botsingen tussen verschillende politieke partijen. Oud zeer tussen de PvdA en de partij DENK, die werd opgericht door oud-PvdA-Kamerleden, werd uitgevochten en verschillende fractievoorzitters botsten hard met PVV-leider Geert Wilders wegens zijn betoog.

Op de dag dat de slavernij in 1863 werd afgeschaft en in de laatste week voor de zomerstop praat de Kamer vandaag met premier Mark Rutte en andere leden van het kabinet over racisme in Nederland. Maar de partijen vliegen vooral elkaar in de haren. Allerlei onderwerpen worden erbij gehaald en persoonlijke kwesties worden weer aangehaald.

DENK

PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde woedend toen DENK-leider Farid Azarkan excuses van hem eiste over de rol van de PvdA in het racismedebat. Hij wees Azarkan op de „talloze fatsoenlijke volksvertegenwoordigers die door de partij DENK van de heer Azarkan etnisch geprofileerd zijn op filmpjes. Tot aan de Turkse televisie aan toe. Mensen hebben bedreigingen ontvangen, mensen zijn uitgescholden. Hun familie kwam in de problemen. Allemaal door de partij DENK van de heer Azarkan.”

Turkse en Marokkaanse Kamerleden werden in het verleden uitgelicht door DENK in filmpjes op sociale media waarin ze werden aangesproken op hun stemgedrag over multiculturele kwesties. Daarover eiste Asscher op zijn beurt juist excuses van Azarkan.

Van de tafel geveegd

Het stuitte veel partijen tegen de borst dat PVV-leider Wilders voorstellen om bewuster stil te staan bij het slavernijverleden, voor een meldpunt over discriminerende uitzendbureaus en voor meer bewustwording over racisme in het onderwijs, bij voorbaat van tafel veegde.

De uitspraak van Akwasi is een aankondiging van grof geweld. Jesse Klaver, die omgeven is met een sfeer van Marxisten en anarchie, kan dat geweld misschien begrijpen. Maar ik niet en heel veel Nederlanders evenmin!#racismedebat #racisme #Wilders #PVV pic.twitter.com/whl0Z3yHtm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 1, 2020

“Je komt niet meer weg met een typische Dijkhoff-uitspraak als ‘we moeten normaal doen en niet discrimineren’. Ik vind ook dat je niet moet discrimineren. Maar het gebeurt wél. Dat vraagt van ons dat we stappen zetten om discriminatie tegen te gaan.” – @jesseklaver @denieuwsbv: pic.twitter.com/VYzFwfW4n2 — GroenLinks (@groenlinks) July 1, 2020

GroenLinks-voorman Jesse Klaver vond het daarnaast „schandalig” dat Wilders de rapper Akwasi minachtend een „nazaat van de Ghanese Ashanti-stam van zwarte slavenhandelaren” noemde. Tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam had de schrijver en rapper gezegd dat hij Zwarte Piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen als hij hem tegenkomt. Hierna volgden bedreigingen aan zijn adres.

Bangmakerij

Ook D66-leider Rob Jetten, die vandaag samen met Gert-Jan Segers ervoor pleitte dat het kabinet excuses voor het slavernijverleden aan zou bieden, had een aanvaring met Wilders. Jetten vroeg de PVV-leider „welke boodschap hij heeft aan de duizenden jongeren die meekijken naar dit debat” die op een oplossing hopen. Wilders kaatste terug dat hij ze zou waarschuwen voor de „bangmakerij” van Jetten. „U zet de Nederlanders in de verkeerde hoek. U bent fout en stigmatiserend bezig.”

Twitter

Ook op social media brengt het #racismedebat veel teweeg.

Hup Wilders, racismedebat — Marjan #LinkshandigeLivesMatter (@MarjanChristian) July 1, 2020

Minder Memphis, meer Fraser in het racismedebat svphttps://t.co/zoSbn5SjWL — Henk Janssen (@Henkiejanssen51) June 24, 2020

Nederland kent geen racisme, zegt Wilders in het racismedebat met 0 zwarte Kamerleden. — Avinash Bhikhie (@AvinashBhikhie) July 1, 2020

