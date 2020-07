Opa Ecclestone (bijna 90) is vader geworden van eerste zoon

Oud zaad, vergaat niet: voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone schoot raak bij zijn Fabiana en de twee verwelkomen nu een zoon. Welcome to the world, Ace Ecclestone.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is op zijn oude dag toch nog vader van een zoon geworden. De 45 jaar jongere vrouw van de 89-jarige excentrieke sportmagnaat beviel vandaag van een jongetje. „We hebben een zoon en hij heet Ace”, liet Ecclestone, vader van drie volwassen dochters, weten aan de Zwitserse krant Blick. „Ik ben zo trots!”

Probleemloos

Moeder en zoon maken het goed. „Alles is zo probleemloos gegaan. Na 25 minuten was het gebeurd. Ik dank God!” vertelt Fabiana.

Ecclestone nam in 2017 afscheid van de Formule 1. „Daarna hadden we genoeg tijd om te oefenen”, zo grapt hij eerder. Op hun Instagramfoto’s blijkt wel dat leeftijds- noch lengteverschil hun liefde in de weg staat.

Het is te hopen dat de oude baas de komende jaren niet hoeft in te boeten op z’n gezondheid en nog heel wat jaren met z’n Fabiana en Ace kan doorbrengen. Als Ace volwassen wordt, is zijn vader bijna 108, als hij die hoge leeftijd haalt.

Ecclestone heeft een geschat vermogen heeft van 2,5 miljard pond en Ernie trouwde in 2012 met de Braziliaanse Fabiana. Uit eerdere huwelijken heeft hij al drie kinderen: Deborah (nu 65), Tamara (35) en Petra (31). De familie telt inmiddels zes kleinkinderen.

