Rapper Akwasi overweegt aangifte na dreigementen via sociale media

Rapper Akwasi overweegt aangifte te doen na het ontvangen van dreigementen op sociale media.

„Beter goed om je heen kijken in de toekomst.” „Kanker mongool. Moeten we je nog een keer koloniseren?” „Ze zouden jou moeten trappen.” Dat zijn enkele van de berichten die rapper Akwasi afgelopen week ontving via sociale media.

Akwasi deelde dreigementen op Instagram

De bedreigingen kwamen binnen na Akwasi’s speech tijdens het Black Lives Matter-protest in Amsterdam. Ze worden serieus genomen, zo zegt het management van de artiest. „Indien de gebruikte woorden daar aanleiding toe geven”, wordt overgegaan tot aangifte.

Akwasi besloot een aantal dreigementen te delen op Instagram, „omdat hij van mening is dat wij als maatschappij dit soort berichten niet normaal moeten gaan vinden”.

Akwasi zei Zwarte Piet ‘een trap’ te zullen geven

De bedreigende berichten zijn een reactie op een van de regels uit de speech van Akwasi op de Dam. Het ging om een regel aan het einde van de speech. Deze werd veelvuldig gedeeld op sociale media. „Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, zei de rapper.

Onder anderen PVV-leider Geert Wilders wond zich op over die woorden. Volgens het management van de rapper moeten ze „worden gezien als een oproep tot verzet, niet tot geweld”.

Blackface is ‘een klap in het gezicht’

„Zwarte Piet is een fictief persoon, iemand die niet bestaat en naar Akwasi’s en vele mensen in Nederland, mening niet zou moeten bestaan”, aldus Akwasi’s management. “Zolang er Nederlanders zijn die zich in Blackface schminken rondom een kinderfeest voelt dat voor vele Nederlanders als een klap in het gezicht. Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven in zijn speech.”

Akwasi’s samenwerking met Bizzey

Deze week kwam ook Akwasi’s collega artiest Bizzey in opspraak op sociale media. Awkwasi en Bizzey brachten deze week een samenwerkingsnummer uit via het label TopNotch getiteld ‘Geen wedstrijd’. De artiesten willen met de track aandacht vragen voor de doelen van de Black Lives Matters-beweging.

Sommigen fans van de rapper gaven op Instagram aan het stom te vinden dat hij samenwerkt met Bizzey. Bizzey is een artiest die voorheen publiekelijk weinig blijk gaf van steun aan de antiracismebeweging. Bizzey heeft ook ooit de hashtag AllLivesMatters gebruikt, iets wat hij Akwasi voor de start van hun samenwerking niet verteld had.

Veel supporters van de Black Lives Matters-beweging kunnen zich niet vinden in AllLivesMatters. Zij vinden dat, hoewel alle levens en mensen er toe doen, zwarte levens momenteel meer aandacht verdienen omdat zij stelselmatig gediscrimineerd worden.

Bewustzijn creëren voor ‘de message’

In een IGTV-video leggen de twee op vrijdag uit dat Bizzey tot inkeer is gekomen en dat de mannen alles uit hebben gesproken. Hoewel Bizzey publiekelijk niet altijd zal delen welke doelen hij aanhangt, wilde hij duidelijk maken dat hij de Black Lives Matters-beweging steunt. Hij wilde met zijn samenwerking met Akwasi vooral aandacht vestigen op „de message”. Ook wilde ze elkaars publiek aantrekken door samen te werken en zo samen meer bewustzijn creëren.

