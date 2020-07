Je hartslag als toegangsbewijs bij opvallende sneakerverloting

Een firsttimer in de wondere wereld van sneakers: de allereerste verloting waar je alleen op basis van je hartslag aan mee kunt doen én een van de vijf kostbare sneakerpaartjes kunt winnen.

Alleen voor échte mensen dus en dat is niet zonder reden. „Stop de sneaker bots, zij verpesten het telkens voor de echte liefhebbers en kapen de sneakers voor je voeten weg!”

Sneakerhead Nard

Nard Kokke uit Utrecht is een echte sneakerhead. „Ik denk dat je jezelf zo kunt noemen als je een hele week goedkope spaghetti eet om zo die nieuwe schoenen aan te kunnen schaffen”, omschrijft hij het. Er zo’n beetje alles voor opzij wil zetten én er niet over uitgepraat raakt, zoals hij, en dan werkt hij ook nog eens bij het marketing and creation team van Sneakerbaas.

Tijdens het telefoongesprek is zijn meest gebruikte woord ‘paartje’ en je hoort de swoosh in zijn ogen en zijn sneakerliefde gewoon dwars door de telefoon heen. Hij heeft „tussen de 40 en 50 paartjes” en zijn eerste kocht hij samen met zijn moeder op z’n elfde (Nike Air Pegasus 89 Swan). „Die vond ze toen helemaal niet mooi, ze vond ze veel te gillerig, maar ik wilde ze per se hebben.” Zijn laatste tikte hij vier maanden geleden in Japan op de kop, vertelt hij, na even zijn Insta te hebben gecheckt. „De Adidas Yeezy 700 V2 Hospital Blue, googel maar eens. Mooi paartje, hoor.”

Raffles

Zelf doet hij ook zo vaak als het kan mee met de zogenaamde raffles (lotingen) van voornamelijk Nike en Adidas. Niet dat je de schoenen in kwestie dan meteen wint, „maar je wint de de kans om ze te mogen kopen, voor de normale prijs.” De term ‘online veiling’ vindt hij niet toepasselijk, „daar zou de hoogste bieder het paartje krijgen, bij raffles blijft de prijs hetzelfde.”

Omdat het om bijzondere en exclusieve paren gaat, wil iedereen de veelal Nikes en Adidassen hebben, zo ook Nard. En met hem vele andere sneakerheads, waaronder zijn collega’s. „Iedereen bij Sneakerbaas doet altijd mee, ook omdat je tóch bijna nooit wint. Dus als er maar een kleine kans is, ga je ervoor.”

Hard botsen met robots

De reden ‘dat je toch bijna nooit wint’ komt niet omdat je telkens alleen maar botte pech hebt. Nee, het zijn de zogenaamde sneaker bots die het voor de echte liefhebbers verpesten. „Mensen met veel technische computerkennis schrijven programma’s waarmee ze mensen kunnen nabootsen. Eigenlijk strijden ze zo met een leger aan digitale nepmensen, bots dus, die allemaal meedoen.” Normaal heb je een kans van 1 op een miljoen, „en met die bots kan het al gauw 400 op een miljoen worden en als er dan mensen zijn die met 1000 bots meedoen, maak je het voor anderen wel héél moeilijk om te winnen.”

Zum botsen…

Inmiddels is er ook een hele nieuwe markt ontstaan. Want je kunt „voor een heleboel geld” die bots ook inhuren. Erg frustrerend, beaamt hij. „En het erge is dat na de loting die mensen jou, de échte liefhebber, benaderen om het paartje schoenen voor véél meer geld te kopen.” Niet leuk, en je hoort gewoon hoe hij zijn sneakerhead door de telefoon heen schudt. „Ze kapen ze gewoon voor je voeten weg.”

Dus de Heartbeats 4 sneakers campagne klinkt hem als elektronische muziek, want daar houden ze van bij Sneakerbaas, in de oren. De samenwerking tussen Klarna, het ‘Betaal later’-systeem dat Sneakerbaas zelf ook gebruikt, en de sneakerexperts van het internationale Highsnobiety, heeft geresulteerd in een unieke ‘veiling’, waar bots keihard buitenspel worden gezet en waar je de paartjes meteen wint.

Vingertop op cameralens

Je eigen hartslag is jouw toegangsbewijs: middels je vingertop op de cameralens van een smartphone of desktop doe je mee. „Een robot kan een heleboel, maar géén hartslag nabootsen. Op die manier kun je dus de bots omleiden. Je moet een persoon zijn om kans te maken.” Hij moet even lachen. „Maar je kunt natuurlijk wél al je vrienden en familie inschakelen, en er helemaal voor gaan met je eigen legertje echte mensen.”

Helemaal ready

Het is overigens niet zo dat zijn hart niet meer sneller gaat kloppen van mooie sneakers, omdat hij er al de hele dag met z’n spreekwoordelijke neus in zit. „Het zijn ook echt hele mooie paartjes die ze hebben uitgekozen, de top van de top, die willen we allemaal wel bij ons op kantoor hebben.” Er is dan ook al wat afgegrapt de laatste dagen. „We vragen ons af of je met een hogere hartslag gepassioneerder overkomt en meer kans maakt om te winnen… Misschien dat we van tevoren wel met z’n allen heel fanatiek gaan joggen, zodat we helemaal ready met hoge hartslag achter die app kunnen!”

Over de campagne

De loting start morgen, op 2 juli om om 12 uur. Heartbeats 4 sneakers staat in het teken van vijf van de meest gehypete (en kostbare) sneakers van de afgelopen jaren. Het aanbod is samengesteld door de sneakerexperts van het internationale platform Highsnobiety. Zij selecteerden de volgende vijf felbegeerde iconische sneakers, waarvan bij sneakerheads het water uit de schoen loopt.

David Sandstrom, CMO bij Klarna, licht toe: „Bij Klarna geloven we dat iedereen het recht heeft om te krijgen waar hij of zij van houdt. Zowel in het leven als tijdens het shoppen. Daarom hebben we Heartbeats 4 sneakers speciaal voor sneakerfans gelanceerd. Zo krijgen zij eindelijk een eerlijke kans om hun droomsneakers te winnen.”

